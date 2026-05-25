M!LK佐野勇斗、ローソン新CMキャラクター就任は「運命」 理由明かす
俳優の佐野勇斗（M!LK）が25日、都内で行われたローソン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』施策発表会に登壇。ローソンに感じていた“縁”を明かした。
【写真】真剣な表情でM!LKと叶えたい夢を語る佐野勇斗
同日放送開始の新CMから出演する佐野は、川栄、梅沢、同じく新たにCMに出演する上坂、ヒコロヒーとともに新“ハピろー！ファミリー”となった。「昔から見てきたCMに自分が写っているのも不思議な気分でした」とうれしそうに語り、代表してローソンの竹増貞信社長から“CMキャラクター任命書”を受け取った。
冒頭のあいさつでは、今回の就任について“縁”を感じていると告白。「ローソンはまず牛乳瓶のロゴなので、僕の所属しているM!LKと縁があるなと感じていました」と明かし、「運命だなと感じております。すごくうれしいです」と喜びをにじませていた。
佐野が出演する新CM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる」篇が6月1日から全国で放送開始される。これに先立ち、ティザーとして新テレビCM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる（ティザー）」篇がきょう25日全国で放送開始された。
イベントにはほかに、梅沢富美男、川栄李奈、上坂樹里、ヒコロヒーが登壇した。
【写真】真剣な表情でM!LKと叶えたい夢を語る佐野勇斗
同日放送開始の新CMから出演する佐野は、川栄、梅沢、同じく新たにCMに出演する上坂、ヒコロヒーとともに新“ハピろー！ファミリー”となった。「昔から見てきたCMに自分が写っているのも不思議な気分でした」とうれしそうに語り、代表してローソンの竹増貞信社長から“CMキャラクター任命書”を受け取った。
佐野が出演する新CM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる」篇が6月1日から全国で放送開始される。これに先立ち、ティザーとして新テレビCM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる（ティザー）」篇がきょう25日全国で放送開始された。
イベントにはほかに、梅沢富美男、川栄李奈、上坂樹里、ヒコロヒーが登壇した。