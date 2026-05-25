「洗ってるのに毛穴が気になる…」大人世代が取り入れたい角栓ケア洗顔３選
気温も湿度も上がり始めるこの時期。「ちゃんと洗っているのに、毛穴の黒ずみやザラつきが気になる…」と感じていませんか？特に大人肌は、皮脂だけでなく乾燥やキメの乱れも重なりやすく、角栓が目立つ原因に。放置すると、いちご鼻やメイク崩れにつながってしまうこともあります。だからこそ今の時期は、“落としすぎない角栓ケア”が重要。そこで今回は、実際に使ってみて良かった、毛穴悩みにアプローチしてくれる洗顔アイテムを３つ紹介します。
スキンケアのなじみ方まで変わる。ルナソルの導入美容液ジェル洗顔
角栓ケアだけでなく、洗顔後の肌コンディションまで整えたい人におすすめなのが、ルナソルの「ポリッシングクリア ジェル洗顔」です。
▲ルナソル「ポリッシングクリア ジェル洗顔」 全１種 150g ￥3,850（税込）
みずみずしいジェルが肌に密着し、気になる角栓や皮脂汚れをやさしくオフ。洗い上がりはつっぱりにくく、しっとり感が残るのが印象的でした。さらに魅力なのが、次に使うスキンケアのなじみやすさ。化粧水が均一に広がる感覚があり、朝の肌がなめらかに整うような使い心地でした。美容液発想の洗顔なので、“洗いながらうるおいも守りたい”大人肌にぴったりの１本です。
忙しい朝にも使いやすい。プリマヴィスタの泡立て不要ジェル洗顔
毛穴のザラつきだけでなく、ベースメイクのノリや崩れが気になる人におすすめなのが、プリマヴィスタの「プレメイクアップ ジェルウォッシュ」。
▲プリマヴィスタ「プレメイクアップ ジェルウォッシュ」 110g ￥2,420（税込）
泡立て不要のジェルタイプで、忙しい朝でも使いやすいのが魅力。顔を軽く濡らしたあと、やさしくなじませるだけなので、時短派にも取り入れやすいアイテムです。ジェルがするっと伸びてすすぎやすく、洗い上がりもつっぱりにくい印象。グリーンフローラルの香りも心地よく、朝のスキンケア時間を軽やかに整えてくれました。
“置き去り角栓”を集中ケア。ソフィーナipの部分用洗顔にも注目
「毎日洗顔しているのに、小鼻の黒ずみだけ気になる…」そんな時に頼れるのが、ソフィーナipの「ポア クリアリング ジェル ウォッシュ」です。
▲ソフィーナip「ポア クリアリング ジェル ウォッシュ」 30g ￥1,980（税込）
こちらは週２回のスペシャルケアとして使いやすい集中ケアタイプ。洗顔後、濡れた肌に３０秒ほどなじませるだけなので、簡単に取り入れやすいのもポイントです。小鼻やあごなど、角栓が残りやすい部分を集中ケアできるので、“置き去り角栓”対策にもぴったり。洗浄力がありながらも、うるおい感をきちんと残してくれるので、大人肌でも使いやすく感じました。
気温も湿度も高くなるこれからの季節は、毛穴悩みが目立ちやすくなる時期。角栓を放置すると、黒ずみやメイク崩れにつながることもあるため、“落とすケア”を見直すことが大切です。毎日の洗顔をアップデートして、なめらかでクリアな印象の肌をめざしていきましょう。＜text＆photo：Chami＞
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