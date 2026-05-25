『月曜から夜ふかし』街頭インタビューに“村上信五の後輩アイドル”登場 マツコがトータルコーディネートに乗り出す女性も
25日放送の日本テレビ系『月曜から夜ふかし』（毎週月曜 後10：00）では「街行く人に一番お金を使っているモノを聞いてみた件」「全国のご当地問題を調査した件」「街行く人の未解決案件を解決してみた件」を送る。
【番組カット】『夜ふかし』マツコ復帰！村上信五とトーク
「街行く人に一番お金を使っているモノを聞いてみた件」は、最近一番お金を使ったものについてさまざまな人々にインタビューを行う。免許の教習や美容整形、こだわりのファッションなどにお金を使う人が多い中、娘の成人式のために大金を使った父も。ボディーメイクにお金をかける女性が一番お金を使っているものとは。お金をかけて服だけでなくリュックや小物まで迷彩柄でそろえていた男性の理由に迫る。さらに、同番組レギュラー・村上信五（SUPER EIGHT）の後輩アイドルも登場する。
「全国のご当地問題を調査した件」では、日本一“アレ”な人が多いという秋田県や、何もない場所に謎過ぎる看板が設置されている京都府など、全国から寄せられたさまざまな話題を調査。新潟県からは名産品・栃尾の油揚げをアピールするためにある変わったものを作った人々が登場する。
「街行く人の未解決案件を解決してみた件」では、古そうなビンには骨董品的な価値があるのかどうか鑑定してほしい男性や、引っ越した先の古民家に巨大なハチの巣があって困っているという男性など、なかなか解決できずモヤモヤしてしまっている案件について“夜ふかし流”解決を目指す。「帰国子女風のメイクをしてほしい」という女性にはプロのメイクさんがお望み通りのメイクを実施。その変貌ぶりを見たマツコ・デラックスは自らトータルコーディネートに乗り出す。
【番組カット】『夜ふかし』マツコ復帰！村上信五とトーク
「街行く人に一番お金を使っているモノを聞いてみた件」は、最近一番お金を使ったものについてさまざまな人々にインタビューを行う。免許の教習や美容整形、こだわりのファッションなどにお金を使う人が多い中、娘の成人式のために大金を使った父も。ボディーメイクにお金をかける女性が一番お金を使っているものとは。お金をかけて服だけでなくリュックや小物まで迷彩柄でそろえていた男性の理由に迫る。さらに、同番組レギュラー・村上信五（SUPER EIGHT）の後輩アイドルも登場する。
「街行く人の未解決案件を解決してみた件」では、古そうなビンには骨董品的な価値があるのかどうか鑑定してほしい男性や、引っ越した先の古民家に巨大なハチの巣があって困っているという男性など、なかなか解決できずモヤモヤしてしまっている案件について“夜ふかし流”解決を目指す。「帰国子女風のメイクをしてほしい」という女性にはプロのメイクさんがお望み通りのメイクを実施。その変貌ぶりを見たマツコ・デラックスは自らトータルコーディネートに乗り出す。