開催：2026.5.25

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 5 - 6 [ツインズ]

MLBの試合が25日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとツインズが対戦した。

Rソックスの先発投手はソニー・グレイ、対するツインズの先発投手はベイリー・オーバーで試合は開始した。

1回表、5番 コディ・クレメンス 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 BOS 0-1 MIN

2回裏、5番 吉田正尚 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 1-1 MIN

3回表、3番 トレバー・ラーナック 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 BOS 1-2 MIN、6番 ビクトル・カラティニ 3球目を打ってショートゴロ 6-4-3のダブルプレイでツインズ得点 BOS 1-3 MIN

4回裏、4番 ウィルソン・コントレラス 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでRソックス得点 BOS 3-3 MIN、8番 マルセロ・マイヤー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 4-3 MIN

6回表、1番 オースティン・マーティン 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 BOS 4-4 MIN、2番 ブルックス・リー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツインズ得点 BOS 4-6 MIN

9回裏、9番 アイザイア・カイナーファレファ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒット しかしランナーアウトでRソックス得点 BOS 5-6 MIN

試合は5対6でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのベイリー・オーバーで、ここまで6勝2敗0S。負け投手はRソックスのタイロン・ゲレロで、ここまで0勝1敗0S。ツインズのアダムズにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で4打数、2安打（1HR）、1打点、打率は.263となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-25 06:04:11 更新