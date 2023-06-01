日本代表に朗報！遠藤航が102日ぶりにメンバー入り、出番はなし！リバプールはブレントフォードとドロー、CL出場権を獲得【プレミア最終節】
現地時間５月24日に開催されたプレミアリーグの最終節で、遠藤航が所属する５位のリバプールが９位のブレントフォードとホームで対戦した。
引き分け以上でチャンピオンズリーグ（CL）出場権が確定するリバプールは２月11日に左足のリスフラン靭帯を断裂する大怪我を負った遠藤が102日ぶりに戦線に復帰し、ベンチ入りを果たした。
押し気味に試合を進めるホームチームは43分、ソボスライのクロスにガクポがヘッドで合わせるも、DFにブロックされる。
均衡を破ったのは58分、退団が決定しているサラーが右サイドから上げた鋭いクロスをジョーンズが押し込み、先制に成功する。
しかし64分、シャーデにヘディングシュートを叩き込まれ、同点とされる。
勝ち越し点は奪えず、１−１のドローで終了するも、CL出場権を獲得した。
結局、出番はなかったものの、遠藤がベンチ入りできたのは、北中米ワールドカップを控える日本代表にとって朗報だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
引き分け以上でチャンピオンズリーグ（CL）出場権が確定するリバプールは２月11日に左足のリスフラン靭帯を断裂する大怪我を負った遠藤が102日ぶりに戦線に復帰し、ベンチ入りを果たした。
押し気味に試合を進めるホームチームは43分、ソボスライのクロスにガクポがヘッドで合わせるも、DFにブロックされる。
均衡を破ったのは58分、退団が決定しているサラーが右サイドから上げた鋭いクロスをジョーンズが押し込み、先制に成功する。
しかし64分、シャーデにヘディングシュートを叩き込まれ、同点とされる。
勝ち越し点は奪えず、１−１のドローで終了するも、CL出場権を獲得した。
結局、出番はなかったものの、遠藤がベンチ入りできたのは、北中米ワールドカップを控える日本代表にとって朗報だ。
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