鹿児島レブナイズが遠藤善との契約継続を発表…在籍2年目へ「昨シーズン以上に成長した姿を」

5月24日、Bリーグの鹿児島レブナイズは、遠藤善と2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。

新潟県出身で現在27歳の遠藤は、182センチ75キロのシューティングガード。日本体育大学卒業後、大阪エヴェッサでのプレーを経て、2021年に地元・新潟アルビレックスBBへ加入。3シーズンにわたり主力として経験を積み、2024－25シーズンには茨城ロボッツへ移籍した。今シーズン加入した鹿児島では、レギュラーシーズン50試合に出場し、1試合平均8.8得点1.4リバウンド1.4アシストを記録した。

今回の発表に際し、遠藤はクラブを通じて「来シーズンも鹿児島レブナイズでプレーさせていただくことになりました！ また、このチーム、この場所でRebsの皆さんと一緒に戦えることをとても嬉しく思います」と、残留の喜びを語った。

また、熱い声援を送るブースターに向けては「レブナイズのブースターの皆さんの声援は本当に素晴らしく、いつも大きな力になっています。昨シーズン以上に成長した姿を見せ、チームの勝利に貢献できるよう全力で頑張ります」と、さらなる飛躍と献身を誓っている。

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