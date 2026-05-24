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「間違いなく全ての占いはデタラメ」元占い師が告発する錯覚のカラクリとこれが現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元占い師で現「脱占い」活動家のまねまね氏が自身のYouTubeチャンネルで「【元占い師まねまねが語る】なぜ占いはデタラメなのか」を公開した。動画では、自身の10年間にわたる占い師としての経験を振り返り、占いに科学的な根拠がなく、いかに巧妙な心理テクニックを用いて相談者を錯覚させているかについて赤裸々に語っている。



動画内でまねまね氏は、占い師を辞めた動機について言及する。身内がガンになり闘病生活を共にする中で、高額なパワーストーンを身につけたり、根拠のない民間療法にすがる人々を目の当たりにしたと回顧。自身が40歳を超えて死を意識した際、「占い師の職業で死んでいくのが嫌だ」と強く感じ、業界から身を引いて被害者救済の活動へシフトした経緯を明かした。



さらに、「占いは統計学だ」というよくある主張に対して、多くの占い師が実際には統計学を学んでおらず、経験則で語っているに過ぎないと指摘。生年月日による占いの矛盾として、一卵性双生児の人生が全く異なることを例に挙げ、「再現性や因果関係があるなら共通項がないとおかしい」と説明した。また、手相占いについても「ただのシワ」と断じ、占う側によって結果が変わるため客観性がないと批判を展開している。



続けて、占い師が用いる心理的テクニックの全貌を暴露。相談者の前情報なしで言い当てる「コールドリーディング」や、事前に情報を仕入れる「ホットリーディング」、誰にでも当てはまる抽象的な表現を用いて後から意味付けを行う「ストックスピール」や「レトロフィッティング」といった具体的な手法を解説した。そして、科学的な根拠の有無について問われると、「間違いなく全ての占いはデタラメです」と強い言葉で言い切っている。



最後にまねまね氏は、占い師自身が発言に対する責任を取らない構造を指摘し、占いに依存する危険性を警告。業界の裏側を知り尽くした元占い師だからこそ語れるリアルな実態と、相談者の不安な心理につけ込む手法への強い警鐘を鳴らす形で動画を締めくくった。