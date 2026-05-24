歌手でタレントのあのが23日夜、Xを更新。自身が出演するテレビ朝日系バラエティー番組「あのちゃんねる」を降板する宣言した上で、制作陣との行き違いがあったことなども明かした。宣言から一夜たち、凄まじい数のコメントが寄せられるなどネットが騒然となっている。

同番組ではあのが、共演者からの問いに答える形で、嫌いな芸能人が女優でタレントが鈴木紗理奈（48）だと告白。放送後、鈴木が自身のインスタグラムで「私が出てもない番組で 嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた。だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない」と不快感をあらわにし「普通にいじめやん」と怒りを表明する事態となった。

そして同局は22日、「スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて反省しております。あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても本意ではない状況を招いてしまいました」と謝罪。23日に改めて謝罪声明を出した上で「現在、放送に関しまして多くのご意見を頂戴しておりますが、この度の責任はすべて番組制作側にあり、鈴木様、あの様をはじめ関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを改めて深くお詫び申し上げます」としていた。

しかしあのは23日午後7時すぎにXを更新し、これまでも番組側に対し不本意に思う状況があったことなどを明かした上で、「もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」「今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです」などと降板宣言する事態に発展してしまった。

それから12時間ほどたった24日午後7時半ごろ現在、あのの当該ポストに対し5000件近いコメントがつき、4700万超の表示数に達するなど、ものすごい反響となっている。

あのの投稿に対しては「まわりにこの投稿含め止めてあげられる人っていないのかな？仮に番組側が悪いにせよ、これでは『僕は悪くない』って他責してる様にしか受け取られない」「鈴木紗理奈さんを傷つけたことには変わりないですよ。責任転嫁する前にお相手に謝罪が先だと思います」「謝罪なのかと思いきや、僕は悪くないで済ますパターンなのだな（中略）これが僕の生きる道なんだと表明すれば流れは変わったかも知れないのにな」「叱ってくれる大人がいない今のZ世代の限界を感じました」「仮にも冠番組なのに全部制作側が悪いという態度はどうかと」などという厳しい内容から、「全肯定するつもりはありませんが今回の件はあのちゃん自身には落ち度はないと思います」「嫌なものを嫌だと言い続けて、それでも変わらないなら降りる。これは責任感だと思う」「『オンエアしないように』釘を刺したものをオンエアしたという点において、他の誰でもなくテレビ朝日に問題がある」などという意見、そして「あのちゃんも、番組を降板するぐらい大きな話題になったんだから、『嫌い』と言わずにはいられなくなった原因を芸能界を辞める覚悟で、正直に話すといいです」「あのちゃんは、鈴木紗理奈に何をされたの」などと“真相”を気にする声まで、大きな反響を呼んでいる。