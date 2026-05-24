「本当の頭のよさとは、こういうことだ」

と話題になっているのが、書籍 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社）だ。Google、Apple、Microsoftといった一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目される「論理的思考問題」を丁寧な解説とともに紹介している。ビジネス書の年間ベストセラー4位（2024年ビジネス書単行本／トーハン調べ）にもなり、欧米を含む世界13か国でも発売が決定。シリーズ最新作 『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 も登場するなど話題になっている。

異例なのが、ビジネス書であるにもかかわらず全世代にウケていることだ。「本を読まないうちの子が夢中で読んでいた」「家族みんなで読んでます」「会社の研修で使いました」といった声が殺到。この記事では、シリーズ最新作から1問紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「もっといい方法」に気づけるか？

あなたは、

論理的な思考

ができる人でしょうか？

それを測る、いい問題があります。

正解は後ほどお伝えしますので、まずはためしに考えてみてください。

知識や難しい計算は必要とせず、「ちゃんと考える力があるかどうか」だけが問われます。

そのためこの問題は、

小学生でも答えられます。

あなたはわかるでしょうか？

「嘘つきの人数は？」 A〜Jの10人がいる。

全員、正直者か嘘つきのどちらかであり、全員、このなかに嘘つきが何人いるかを知っている。

「このなかに嘘つきは何人いるか」と聞いたとき、10人の答えは以下のとおりであった。



A 「7人」

B 「8人」

C 「5人」

D 「3人」

E 「10人」

F 「7人」

G 「4人」

H 「5人」

I 「7人」

J 「1人」



さて、嘘つきは何人いる？ イラスト：ハザマチヒロ

――『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（155ページ）より

与えられている情報は多いですが、だからこそ、何から考えればいいのかわからなくなります……。

正攻法でいくと、たしかに修行みたいになってしまいそうです。

努力せずにパッと解けるようなうまい考え方はないのでしょうか。

次のページで、考え方と正解を紹介します。

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