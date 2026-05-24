【偏差値なんて無意味】本当に「頭のいい人」しか答えられない、たった1つの問いとは？
「本当の頭のよさとは、こういうことだ」
と話題になっているのが、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社）だ。Google、Apple、Microsoftといった一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目される「論理的思考問題」を丁寧な解説とともに紹介している。ビジネス書の年間ベストセラー4位（2024年ビジネス書単行本／トーハン調べ）にもなり、欧米を含む世界13か国でも発売が決定。シリーズ最新作『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』も登場するなど話題になっている。
異例なのが、ビジネス書であるにもかかわらず全世代にウケていることだ。「本を読まないうちの子が夢中で読んでいた」「家族みんなで読んでます」「会社の研修で使いました」といった声が殺到。この記事では、シリーズ最新作から1問紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
「もっといい方法」に気づけるか？
あなたは、
論理的な思考
ができる人でしょうか？
それを測る、いい問題があります。
正解は後ほどお伝えしますので、まずはためしに考えてみてください。
知識や難しい計算は必要とせず、「ちゃんと考える力があるかどうか」だけが問われます。
そのためこの問題は、
小学生でも答えられます。
あなたはわかるでしょうか？
A〜Jの10人がいる。
全員、正直者か嘘つきのどちらかであり、全員、このなかに嘘つきが何人いるかを知っている。
「このなかに嘘つきは何人いるか」と聞いたとき、10人の答えは以下のとおりであった。
A 「7人」
B 「8人」
C 「5人」
D 「3人」
E 「10人」
F 「7人」
G 「4人」
H 「5人」
I 「7人」
J 「1人」
さて、嘘つきは何人いる？
イラスト：ハザマチヒロ
――『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（155ページ）より
与えられている情報は多いですが、だからこそ、何から考えればいいのかわからなくなります……。
正攻法でいくと、たしかに修行みたいになってしまいそうです。
努力せずにパッと解けるようなうまい考え方はないのでしょうか。
次のページで、考え方と正解を紹介します。