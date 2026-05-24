【今週の注目アイテム5選】画面なしの「Google Fitbit Air」や長く使える高性能VAIO

GWも終わりいよいよ仕事モード。日常や休日の過ごし方も少しずつ変わっていく時期です。外出や在宅ワーク、趣味の時間をより快適に楽しむためのアイテム選びにもこだわりたいところ。

そこで今回は、ディスプレイレスで常時装着しやすいフィットネストラッカー「Google Fitbit Air」、軽量ボディにAI機能を詰め込んだVAIO初のCopilot+ PC、機能美を追求したnarifuriの最新リュック、スマホ撮影を進化させるDJIの高性能ジンバル、そして水辺から街まで活躍するDC Shoesの水陸両用セットアップまで、日常をアップデートしてくれる注目の最新アイテム5選をご紹介します。

1. ディスプレイなしで超軽量！「Google Fitbit Air」の快適な装着感とは

Googleは、常時装着しやすいディスプレイ非搭載のフィットネストラッカー「Google Fitbit Air」を5月26日に発売します。価格は1万6800円で、現在予約受付中。センサーとバンドのみのシンプルな構造により、重さ約12gの軽量設計を実現し、快適な装着感が特徴です。心拍数や血中酸素、睡眠データなどを計測でき、記録はスマホの「Google Healthアプリ」で確認します。

バッテリーは最長7日間持続し、防水性能も備えています。通知機能などは省かれていますが、健康管理や睡眠計測に特化している点が魅力です。また、有料サービス「Google Health Premium」では、AIによる健康アドバイスやトレーニング支援も利用できます。

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2. 1kg未満でAI機能も充実。VAIO初のCopilot+ PC

AI需要による部品不足や円安の影響でノートPC価格が高騰する中、長く使える高性能モデルとして、VAIO初のCopilot+ PC「VAIO SX14-R」と法人向け「VAIO Pro PK-R」が5月22日に発売されました。14型液晶を搭載しながら約1kg未満の軽量設計を実現し、最新のインテル Core Ultra シリーズ3を採用。AI処理に優れたNPUにより、「リコール」や「ライブキャプション」などCopilot+ PC向け機能を快適に利用できます。

さらに、高速SSDや長時間駆動バッテリー、独自のバッテリー保証サービスも搭載。オンライン会議向け機能や豊富なカラーバリエーションも魅力で、仕事やクリエイティブ用途に適した高性能ノートPCとなっています。

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3. “？”型ファスナーが便利なnarifuri「ハテナリュック」

narifuriの「ハテナリュック」は、機能性とデザイン性を両立した人気リュックです。特徴的な“？”型ファスナーは大きく開閉でき、リュック下部の荷物も簡単に取り出せる実用的な設計となっています。容量は20〜25Lで、15インチPCや書類、ガジェット類も余裕を持って収納可能。

今回のリニューアルでは、ペットボトルや折りたたみ傘を入れられるサイドポケットが追加され、使い勝手がさらに向上しました。素材には軽量で耐久性が高く、撥水加工を施したナイロンキャンバスを採用し、ビジネスから休日まで幅広く活躍します。収納力、快適性、デザイン性を兼ね備えた、現代のライフスタイルに合った万能リュックです。

>> ガバッと開いて使いやすい。アイコニックなだけじゃない、narifuriの機能美リュック

4. 撮影からSNS投稿まで快適！ DJI新型ジンバルをチェック

DJIの最新スマホ用3軸ジンバル「Osmo Mobile 8P」は、撮影から編集、SNS投稿までスマホ1台で行う人に便利な製品です。物理的に手ブレを抑えることで、自然で滑らかな動画撮影を実現します。最大の特徴は、ディスプレイ付きリモコンが付属した点で、離れた場所からでも画角や映りを確認しながら操作できます。

さらに強力な追尾機能を備え、人や動物、車などを自動で追跡可能です。延長ロッドや三脚も内蔵し、最大10時間駆動するバッテリーやスマホへの給電機能も搭載。自撮りや集合写真、動きのある動画撮影を手軽かつ高品質に行える進化したジンバルです。

>> 最強の“スマホで自撮り”マシン現る。DJI「Osmo Mobile 8P」はリモコンが有能です

5. 水辺も街もこれ一着。DC Shoesの水陸両用セットアップ登場



DC Shoesの水陸両用セットアップは、上下を揃えるだけで統一感が生まれ、簡単におしゃれな雰囲気を演出できるアイテムです。別々でも着回せるため、幅広いコーディネートを楽しめます。

今回紹介のモデルは、塩素対応素材と吸水速乾性に優れたDRY COMFORT素材を採用し、ストレッチ性も備えているため、プールや海などの水辺でも快適に着用可能です。さらに普段使いにも適したリラックス感のあるデザインで、暑い季節に重宝します。柄はカモ柄とペイズリー柄を展開し、パンツはストリート感のあるカーゴショーツと、リゾート感のあるダイバーズショーツの2種類を用意。水辺でも街でも映える実用性の高いセットアップです。

>> 水陸両用のセットアップ!? これからの時季に頼りたい、おしゃれで機能性も高いDC Shoesの新作ウエア

＜文／GoodsPress Web編集部＞

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