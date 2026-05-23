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身近に潜む「性根が腐っている人」の心理とは？「関わっちゃいけない」人物の危険な特徴6選

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カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【身近にいない？】人に迷惑をかける、性根が腐っている人の特徴6選／曲がった行動を取る心理がこれだ！」と題した動画を公開した。動画では、「性根が腐っている」と表現されるような、他人に悪意を振りまく人物の心理状態や特徴について解説し、そのような人々との適切な距離の取り方を提示している。



Ryota氏はまず、性格が曲がってしまった人の特徴として「自分の無意味さを人にぶつける」という心理を挙げる。人生の価値を全否定する「ニヒリズム」に陥り、他者に対しても「だからダメ」「どうして」と否定的な発言を繰り返すという。さらに、自分がうまくいかない状況を他人のせいにする傾向も指摘。「自分が苦しいから、他人も苦しめたい」という思考に陥り、平然と暮らす他者を許せず、他人の足を引っ張るような攻撃的な行動に出るメカニズムを解説した。



また、社会との関わり方における特徴として「現実的に社会を見れない」「自分さえ良ければいい」という点を強調する。暗黙のルールや他者への配慮を欠き、自分の利益のみを追求するため、最終的には周囲から人が離れていくと分析する。Ryota氏は、こうした人物の根底には「自分なりの絶望感」や「自分を支える物語がない」というアイデンティティの欠如があると説明している。



一方で、こうした性格形成には親の教育不足や一時的なメンタル不調が影響しているケースもあると補足する。Ryota氏は「関わっちゃいけないんだって考えるのが重要」と述べ、無理に相手を助けたり変えようとしたりするのではなく、物理的・心理的な距離を置き、自身の身を守ることの重要性を結論づけた。