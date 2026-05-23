タレントの出川哲朗が２２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に生出演。ファンクラブ名誉会員第１号である大ファンのヤクルト大躍進について熱く“リアルガチ解説”した。

番組では、開幕前ほとんどの野球評論家が最下位を予想する中で、昨季のセ・リーグ王者・阪神を抑えて首位を走るヤクルトについて特集した。

今季は主砲の村上宗隆内野手が米大リーグへ移籍するなど戦力が大きく低下するなかで、ここまで下馬評を覆している。

ヤクルトＯＢでタレントの長嶋一茂が「つまりね、評論家ってね、俺も評論家やってたときあるけど、大体当たんないの」と口を挟むと、出川は「なるほど…。羽鳥君、ちょっとあの男を黙らせてください」と司会の羽鳥にクレーム。「野球のことをすっごい語ってますけど、絶対僕の方が見てるから！」とボルテージを上げた。

その後、出川がバントのサインをほとんど出さない池山監督の戦術について解説すると、再び一茂が「バントって難しい。僕は少なくともバント成功させたこと一度もないんでね」と横やりを入れると、出川が「バント以外は打ってたみたいな？ちょっと黙ってもらえますか？」と番組で共演するなど旧知の一茂をイジって制した。

コーナーの時間切れが迫る中で、現役時代にともにプレーした池山監督について一茂が長々と語ると、出川は「しばらく黙って！もう最後ですから」と声を上げて、黙らさせていた。