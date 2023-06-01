日経225先物：23日0時＝130円高、6万3470円
23日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比130円高の6万3470円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万3339.07円に対しては130.93円高。出来高は7281枚となっている。
TOPIX先物期近は3887.5ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.96ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63470 +130 7281
日経225mini 63460 +120 148973
TOPIX先物 3887.5 -6.5 9720
JPX日経400先物 35270 -145 265
グロース指数先物 820 +0 959
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3887.5ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.96ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63470 +130 7281
日経225mini 63460 +120 148973
TOPIX先物 3887.5 -6.5 9720
JPX日経400先物 35270 -145 265
グロース指数先物 820 +0 959
東証REIT指数先物 売買不成立
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