　23日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比130円高の6万3470円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万3339.07円に対しては130.93円高。出来高は7281枚となっている。

　TOPIX先物期近は3887.5ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.96ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63470　　　　　+130　　　　7281
日経225mini 　　　　　　 63460　　　　　+120　　　148973
TOPIX先物 　　　　　　　3887.5　　　　　-6.5　　　　9720
JPX日経400先物　　　　　 35270　　　　　-145　　　　 265
グロース指数先物　　　　　 820　　　　　　+0　　　　 959
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース