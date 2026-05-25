この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

しゅんダイアリー就活チャンネルが「【27/28卒】「今は、大手より高条件のところもある」数々の業界で採用責任者を務めた古賀さんが隠れ優良企業の見つけ方を伝授！｜企業研究・中小企業・ベンチャー」を公開した。動画では、元リクルート人事の古賀ゆか氏が、大手の就活に苦戦する学生へ向けて、中小・ベンチャー企業の魅力や優良企業の見極め方を解説した。



古賀氏はまず、大手企業に落ちてしまう学生を2パターンに分類。志望動機は合致しているものの高倍率ゆえに僅差で落ちる層と、明確な理由なく記念受験的に受ける層がいると分析した。その上で、大手以外に目を向けるメリットとして配属ガチャがない点を挙げ、「ご自身がやりたいことをまっすぐ挑戦できる機会は大きい」と語った。



さらに、ベンチャー企業への就職について「早くマネジメントに関わりたい、早く経営に参画したいという方にとってはチャンスに溢れている」と言及。給与面に関しても、近年は中小・ベンチャーの給与水準が上がっており、「一部の会社では逆転現象が起こっている」と、大手以上の好待遇を提示する企業が増えている現状を明かした。



動画の中盤では、優良な中小企業の見分け方について解説。歴史のある企業はそれだけで価値があると前置きした上で、なぜ長く続いているのか、離職率の背景は何かを紐解く重要性を説いた。スタートアップ企業の場合は、経営者のビジョンと事業の一貫性や、資金調達の状況を確認することが優位性を見極めるポイントだとした。また、OB・OG訪問では「なぜ御社が第一線でいられるのか」と踏み込んだ質問をすることで、社風やリアルな状況を知ることができるとアドバイスした。



最後に古賀氏は、就活生に向けて「自分の心が就職活動のときに動いた瞬間というのはどういうものだったか」を振り返り、軌道修正を図るようアドバイスした。1人で悩まずプロに頼ることも1つの手であると語り、自身に合った企業選びの重要性を強調して動画を締めくくった。