理科大卒モデル村上愛花、手作り「美容サラダ」公開「彩りが綺麗」「ヘルシーで栄養満点」の声
【モデルプレス＝2026/05/22】東京理科大学卒のモデル・村上愛花が5月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのサラダを公開した。
【写真】25歳理科大卒モデル「彩りが綺麗」手作りサラダ公開
村上は「美容サラダ〜〜」とコメント。ボウルに入ったきゅうり、トマト、枝豆、豚肉など様々な食材が和えられたサラダを公開した。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗」「レシピ教えてほしい」「身体に良さそう」「ヘルシーで栄養満点」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳理科大卒モデル「彩りが綺麗」手作りサラダ公開
◆村上愛花、手作りサラダ公開
村上は「美容サラダ〜〜」とコメント。ボウルに入ったきゅうり、トマト、枝豆、豚肉など様々な食材が和えられたサラダを公開した。
◆村上愛花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗」「レシピ教えてほしい」「身体に良さそう」「ヘルシーで栄養満点」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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