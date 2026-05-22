11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

3日後、来たる5/25はとても大切な日なのですが、何の日かわかりますか？？

そうです。

私の推し、グーフィー・グーフの誕生日です！！！！！！

そんなグーフィーの誕生日を記念して、ディズニーストアから、グリーンやオレンジなどの鮮やかなカラーを基調とし、グーフィーがさまざまな表情やポーズをしている、まさに”グーフィーらしさ”全開のポップなデザインのグッズが登場しました。

正直、フィーチャーされることが少ない推しですが、毎年しっかりと誕生日に合わせてグッズを展開してくれるディズニーストアには感謝しかありません。

というわけで今回は、私が実際にディズニーストアで購入したグーフィーの生誕グッズを紹介していきたいと思います！

嬉しいことでもあり、残念なことでもあるのですが、現在品切れになっているグッズもありますので、もし気になって購入したいと思った方がいてくださったら、公式アプリ等から確認よろしくお願いいたします…！

●耳付きハット

イニシャルの”G”のロゴや、さまざまな表情のワッペンがあしらわれていて、なんと言ってもグーフィーの長い耳が可愛すぎるハット。

耳はふわふわの生地で出来ており、スナップボタンなので着脱可能になっています。

情報が出た時から気になっていて、どうしようか発売までずっと悩んでいたのですが、実物を見たあと、気がついたら買い物かごに入っていましたね。

飾っても被っても可愛いハットになっています。

●Tシャツ

フロントの左胸には刺繍、バックには大きなグーフィーがプリントされたTシャツ。

刺繍のお顔もプリントのお顔もとってもキュートで、これを着たら幸せになれること間違いなしです。

個人的には練習やリハなどの時に着て気分を上げたいな、と思っています。

●靴下

トラッドテイストなライン入りのリブ靴下。

グーフィーらしいグリーンとオレンジのラインがポップで爽やかな印象です。

履き口を折り返したところには実は、”GOOFY”のロゴが入っていて、うれしいサプライズですね。

可愛すぎて、もう既に履きまくって使用感が出てきてしまっているので追加購入したいと思っているところです。

●カラビナ付きスクエアポーチ

メッシュ素材とカラフルな配色でスポーティーな雰囲気のポーチ。

カラビナが付いているので、さまざまなところに付けて持ち運びが出来るのがとてもいいですよね。

思っていたよりもサイズが大きかったので、小物だったら結構入りそうだなと思いましたを

見た目の派手さがグーフィーらしくてめちゃくちゃ可愛いです。

●マルチポシェット

キャンバス素材のマルチポシェット。

こちらは生誕のタイミングで出たグッズではないのですが、ゲットできていなかった＆実物を見たら欲しくなってしまったものになります(笑)

この平成感漂うデザインに思い切り惹かれてしまいました…！

サイズ感もスマホと小物を少し入れられるくらいの良いサイズ感で、インパする際に使えそうだなというのも購入の決め手のひとつです。

他にもいくつかグッズが登場していて、どれもグーフィーの表情が本当にかわいく、素敵なものばかりです！

ちなみに現在、ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店の入口でもグーフィーの誕生日をお祝いしてくれています！

とてもハッピーな雰囲気のデコレーションが嬉しいですね。

なによりもグーフィーの表情が天才！

よかったらぜひこちらもチェックしてもらいたいです！！

文・写真：ヤママチミキ

TOP画像デザイン＆イラスト：ジンボウサトシ

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