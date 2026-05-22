　ノルウェーサッカー協会(NFF)は21日、北中米ワールドカップを戦うノルウェー代表メンバーを発表した。

　ノルウェーは欧州予選でイタリアやイスラエルと同組になったが、首位でW杯ストレートインを達成。7大会ぶり4回目の出場となる。FWアーリング・ハーランド(マンチェスター・C)やMFマルティン・ウーデゴーア(アーセナル)ら豪華なタレントがメンバーに名を連ねた。

　2023年6月から選出されていたGKマティアス・ディンゲランド(ブラン)はケガのため選外。元世代別ロシア代表で転籍意向が報じられていたGKニキータ・ハイキン(ボデ・グリムト)も、国籍変更が叶わず選ばれていない。GKサンダー・タンビク(ハンブルガー)が11月の初招集から国際Aマッチ未出場でW杯行きを果たした。

　W杯では6月16日にイラクとの初戦を行い、22日にセネガルと、26日にフランスと対戦する。

　以下、ノルウェー代表メンバー

▽GK

エルヤン・ニーラン(セビージャ)

エギル・セルビク(ワトフォード)

サンダー・タンビク(ハンブルガー)

▽DF

クリストフェル・アイェル(ブレントフォード)

フレドリク・アンドレ・ビェルカン(ボデ・グリムト)

ヘンリク・ファルヘナー(バイキング)

トールビョルン・ヘッゲム(ボローニャ)

ソンドレ・ランガス(ダービー)

マルクス・ペデルセン(トリノ)

ユリアン・リエルソン(ドルトムント)

ダビド・メラー・ウォルフェ(ウォルバーハンプトン)

レオ・エスティゴーア(ジェノア)

▽MF

マルティン・ウーデゴーア(アーセナル)

パトリック・ベルグ(ボデ・グリムト)

イェンス・ペッタ-・ハウゲ(ボデ・グリムト)

フレデリク・アウルスネス(ベンフィカ)

アンドレアス・シェルデルップ(ベンフィカ)

モアテン・トルスビー(クレモネーゼ)

サンダー・ベルゲ(フルハム)

オスカー・ボブ(マンチェスター・C)

アントニオ・ヌサ(ライプツィヒ)

クリスティアン・トルストベット(サッスオーロ)

セロニアス・アースゴーア(レンジャーズ)

▽FW

アーリング・ハーランド(マンチェスター・C)

ヨルゲン・ストランド・ラーセン(クリスタル・パレス)

アレクサンデル・セルロート(A・マドリー)