ノルウェー代表メンバー発表!! ハーランドやウーデゴーアらタレント揃えて7大会ぶりW杯へ
ノルウェーサッカー協会(NFF)は21日、北中米ワールドカップを戦うノルウェー代表メンバーを発表した。
ノルウェーは欧州予選でイタリアやイスラエルと同組になったが、首位でW杯ストレートインを達成。7大会ぶり4回目の出場となる。FWアーリング・ハーランド(マンチェスター・C)やMFマルティン・ウーデゴーア(アーセナル)ら豪華なタレントがメンバーに名を連ねた。
2023年6月から選出されていたGKマティアス・ディンゲランド(ブラン)はケガのため選外。元世代別ロシア代表で転籍意向が報じられていたGKニキータ・ハイキン(ボデ・グリムト)も、国籍変更が叶わず選ばれていない。GKサンダー・タンビク(ハンブルガー)が11月の初招集から国際Aマッチ未出場でW杯行きを果たした。
W杯では6月16日にイラクとの初戦を行い、22日にセネガルと、26日にフランスと対戦する。
以下、ノルウェー代表メンバー
▽GK
エルヤン・ニーラン(セビージャ)
エギル・セルビク(ワトフォード)
サンダー・タンビク(ハンブルガー)
▽DF
クリストフェル・アイェル(ブレントフォード)
フレドリク・アンドレ・ビェルカン(ボデ・グリムト)
ヘンリク・ファルヘナー(バイキング)
トールビョルン・ヘッゲム(ボローニャ)
ソンドレ・ランガス(ダービー)
マルクス・ペデルセン(トリノ)
ユリアン・リエルソン(ドルトムント)
ダビド・メラー・ウォルフェ(ウォルバーハンプトン)
レオ・エスティゴーア(ジェノア)
▽MF
マルティン・ウーデゴーア(アーセナル)
パトリック・ベルグ(ボデ・グリムト)
イェンス・ペッタ-・ハウゲ(ボデ・グリムト)
フレデリク・アウルスネス(ベンフィカ)
アンドレアス・シェルデルップ(ベンフィカ)
モアテン・トルスビー(クレモネーゼ)
サンダー・ベルゲ(フルハム)
オスカー・ボブ(マンチェスター・C)
アントニオ・ヌサ(ライプツィヒ)
クリスティアン・トルストベット(サッスオーロ)
セロニアス・アースゴーア(レンジャーズ)
▽FW
アーリング・ハーランド(マンチェスター・C)
ヨルゲン・ストランド・ラーセン(クリスタル・パレス)
アレクサンデル・セルロート(A・マドリー)
ノルウェーは欧州予選でイタリアやイスラエルと同組になったが、首位でW杯ストレートインを達成。7大会ぶり4回目の出場となる。FWアーリング・ハーランド(マンチェスター・C)やMFマルティン・ウーデゴーア(アーセナル)ら豪華なタレントがメンバーに名を連ねた。
2023年6月から選出されていたGKマティアス・ディンゲランド(ブラン)はケガのため選外。元世代別ロシア代表で転籍意向が報じられていたGKニキータ・ハイキン(ボデ・グリムト)も、国籍変更が叶わず選ばれていない。GKサンダー・タンビク(ハンブルガー)が11月の初招集から国際Aマッチ未出場でW杯行きを果たした。
以下、ノルウェー代表メンバー
▽GK
エルヤン・ニーラン(セビージャ)
エギル・セルビク(ワトフォード)
サンダー・タンビク(ハンブルガー)
▽DF
クリストフェル・アイェル(ブレントフォード)
フレドリク・アンドレ・ビェルカン(ボデ・グリムト)
ヘンリク・ファルヘナー(バイキング)
トールビョルン・ヘッゲム(ボローニャ)
ソンドレ・ランガス(ダービー)
マルクス・ペデルセン(トリノ)
ユリアン・リエルソン(ドルトムント)
ダビド・メラー・ウォルフェ(ウォルバーハンプトン)
レオ・エスティゴーア(ジェノア)
▽MF
マルティン・ウーデゴーア(アーセナル)
パトリック・ベルグ(ボデ・グリムト)
イェンス・ペッタ-・ハウゲ(ボデ・グリムト)
フレデリク・アウルスネス(ベンフィカ)
アンドレアス・シェルデルップ(ベンフィカ)
モアテン・トルスビー(クレモネーゼ)
サンダー・ベルゲ(フルハム)
オスカー・ボブ(マンチェスター・C)
アントニオ・ヌサ(ライプツィヒ)
クリスティアン・トルストベット(サッスオーロ)
セロニアス・アースゴーア(レンジャーズ)
▽FW
アーリング・ハーランド(マンチェスター・C)
ヨルゲン・ストランド・ラーセン(クリスタル・パレス)
アレクサンデル・セルロート(A・マドリー)