中堅手のメリルが負傷交代

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては5回3安打2四球4奪三振で無失点と好投し、4勝目（2敗）を挙げた。打者としても初回に8号先頭打者弾を放つなど、4打数1安打1打点で4-0の勝利に貢献。その裏で、パドレスの中堅手ジャクソン・メリル外野手に“異変”が起きていた。

初回先頭の大谷は、相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7キロ）の高めフォーシームを強振。打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）の打球は中堅フェンスを越える8号となった。

この打球を追った中堅手のメリルは、本塁打を阻止しようとジャンプし、腰のあたりをフェンスに強く打ちつけた。ベンチで打ちつけた部位をさする姿もカメラが捉えていた。その後もプレーを続けたが、5回の守備の前にジョンソンと交代した。

クレイグ・スタメン監督は試合後の会見で「試合開始初球のホームランをキャッチしようとした時だった。彼は背中をフェンスに打ちつけて、軽い不安を感じた」と交代の理由を説明。タイミングについては「スイングした時にしかめっ面をして、良くないボディーランゲージを見せていた。だから彼と話をしたんだ」と、打席での様子を見て決断したと明かした。

「ジャクソンは問題ない。検査も済んでいる」と軽傷を強調。「彼は決して『交代が必要だ』と自ら申し出るタイプではないからね。私は個人的に彼を交代させなければならなかった」と予防的措置だったと付け加えた。



（THE ANSWER編集部）