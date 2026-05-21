Uber Taxi、現金払いでも割引可能な新機能を導入。広島を皮切りに順次全国へ拡大
Uber Japanは、Uber Taxiにおいて現金払いでもキャンペーンなどの割引が適用できる新機能を導入した。5月18日より広島エリアで提供を開始し、今後は現金払いの利用が多い地域を中心に順次展開し、全国へ拡大する。
これまでは割引施策はキャッシュレス決済限定だったが、新たにアプリ上でプロモーションコードを適用すれば、降車時に割引後の金額を現金で支払うことが可能となった。
国内では依然として半数以上の決済が現金であり、Uberの配車サービスでも地方では乗車の約4割が現金払いという実態がある。また、別サービスであるUber Eatsでの実績から「割引付きの現金払い」が新規利用の強い後押しになることも分かっている。これらを背景に、現金決済を好む層や、地方で日々タクシーを必要とする幅広い顧客へ、より使いやすい環境を整備する。
新機能の導入にあわせ、6月20日まで広島エリアにて初回利用者向けのプロモーションを実施する。プロモーションコード【HIROSHIMA26JP】を入力すると、最大3,000円オフでUber Taxiに乗車できる。
これまでは割引施策はキャッシュレス決済限定だったが、新たにアプリ上でプロモーションコードを適用すれば、降車時に割引後の金額を現金で支払うことが可能となった。
新機能の導入にあわせ、6月20日まで広島エリアにて初回利用者向けのプロモーションを実施する。プロモーションコード【HIROSHIMA26JP】を入力すると、最大3,000円オフでUber Taxiに乗車できる。