元中日・吉見一起氏が推奨…コントロールを安定させる「トップの位置」習得法

投手にとって、安定した制球力は“永遠の課題”である。中日でエースとして活躍し、「日本代表」侍ジャパンで投手コーチを務めた吉見一起氏は、投球動作においてトップの位置を重視。コントロールを安定させるために不可欠な、リリースの精度を高める「椅子キャッチボール」を紹介している。

トップの位置について、利き手が頭の後ろで90度を作ることと認識している人が多いが「これがまず間違いです」と吉見氏は指摘する。回旋運動に入る前に投げる形がすでにでき上がっていては、力を十分に生み出せない。前足を着地させた時、利き腕は肩と平行かやや上のラインにあるのが適正だという。

この位置を体に覚えさせるため、吉見氏が現役時代に春季キャンプで実践していたのが椅子に座った状態でのキャッチボールだ。椅子に座り、足の裏を地面につける。10メートル程度の距離で、相手にも低い姿勢をとってもらう。下半身の動きを排除し、上半身の動きのみに集中する。

動作は非常にシンプルで、あらかじめ肩のラインでトップの形を作り、ボールを投げるだけ。最も重要になるのがトップの位置で、「投げやすい場所は必ずあるはず」と吉見氏。自分の最適な位置を見つけて体に覚えさせることが、リリースの精度向上につながる。

トップが低すぎると肩への負担が大きくなり、逆に高すぎると体が早く相手に正対して開きが生じ、力が伝わらなくなるので注意したい。低く投げようとして頭も同時に下がらないようにし、手は必ず頭を追い越す意識を持つことも大切だ。自分に合ったトップの位置が見つかれば、正確なコントロールが身についていくはずだ。（First-Pitch編集部）