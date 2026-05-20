´°ÇäÁ°¤Ë¡ÚZARA¡Û¤ËµÞ¤²ーー¥Ã¡ª ²Æ¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¥µ¥Þ¸«¤¨¥«ー¥Ç¡×
Ä«ÈÕ¤Î´¨ÃÈº¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤ä²Æ¤ÎÎäË¼ÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ã¤È±©¿¥¤ì¤ë¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¡£¼ÂÍÑÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ª¥·¥ã¥ìÍß¤âËþ¤¿¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤«¤â¡£º£²ó¤ÏÆ©¤«¤·ÊÔ¤ß¤ä¥ìー¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥³ー¥Ç¤Ë½÷À¤é¤·¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²Æ¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë·Ú¤á¤Î±©¿¥¤ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò´°ÇäÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Æ©¤«¤·ÊÔ¤ß¤Ç¥³ー¥Ç¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÎÃ¤·¤²¤ÊÆ©¤«¤·ÊÔ¤ß¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î1Ëç¡£¥Ü¥¿¥ó¤Î¤Ê¤¤¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤ä¤¹¤½¤¦¡£¾åÉô¤Ë±£¤·¥Õ¥Ã¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Î±¤á¤ÆÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¿þ¤äÂµ¸ý¤Î¤µ¤êµ¤¤Ê¤¤¥¹¥«¥é¥Ã¥×¤¬¡¢Áõ¤¤¤Ë½÷À¤é¤·¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£T¥·¥ã¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡¢½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç¥Ø¥ë¥·ー¤ÊÈ©¸«¤»¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥ìー¥¹¤È¥ê¥Ü¥ó¤Ç¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥ìー¥¹¥È¥ê¥àÉÕ¥ê¥Ü¥ó¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥°¥êー¥ó¤¬¡¢½Õ²Æ¤ÎÀÄ¶õ¤Ë±Ç¤¨¤½¤¦¤Ê¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¥Õ¥ê¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿½÷À¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥³ー¥Ç¤ËÄø¤è¤¤´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¶»¸µ¤Î¤µ¤êµ¤¤Ê¤¤¥ê¥Ü¥ó¤â¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¥ê¥Ü¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¿â¤é¤·¤Æ¡¢È´¤±´¶¤ò½Ð¤¹¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ä¥¹¥«ー¥È¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤ê¡¢¥¸ー¥ó¥º¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¤ê¡¢Éý¹¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤Ç³èÌö¤¹¤ëÍ½´¶¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§¥Þ¥¨¥À ¥¨¥ß¥«
¥¢¥Ñ¥ì¥ëÈÎÇä°÷¤ò·Ð¸³¸å¤Ë¡¢¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¤ËÅ¾¿È¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦ÈþÍÆÊ¬Ìî¤Îµ»ö¼¹É®¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£ÈþÍÆ¤Î¥Þー¥±¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é¡¢¥ê¥µー¥Á¤Ë´ð¤Å¤¯¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊó¤ò¥Ùー¥¹¤Ëµ»ö¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£