「人を不快にさせる」孤独なメンエス嬢→10人を癒やし「自分を愛せる」と過去を清算【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
マッサージで心身の癒やしを提供するメンズエステを舞台に、肌に触れるだけで人の心の奥底を理解してしまうメンエス嬢・加恋の活躍を描いた創作漫画『メンエス嬢加恋・職業は恋愛です』。本作の最終話では、これまで謎に包まれていた加恋の過去や秘めた思いが初めて明らかになる。作者の蒼乃シュウ(@pinokodoaonoshu)さんに、加恋のキャラクター設定や作品に込めた思いを聞いた。
加恋は客たちのトラウマや悩みに深く共感できる類いまれなる能力を持つが、それは彼女自身が多くの生きづらさを経験してきたからだ。加恋は生まれながらの美しさが原因で、女性からは疎まれ、男性からは言い寄られ、幼少期には母の交際相手からも勘違いされる経験を持つ。その結果｢私の中にはきっと人を不快にさせる何かがある｣と思うようになり、現在も店の同僚に靴を隠される嫌がらせを受けるなど、集団になじめずにいた。
誰もが羨む生まれながらの美しさについて、シュウさんは｢嫉妬の対象にもなりやすく、孤立したり利用されたりする場合もある｣と指摘する。単純に考えると恵まれているはずの美しさも、それに見合うだけの心の強さを持ち合わせていないと、扱うのは最も難しいのではないかとその複雑な胸中を分析した。
■客を癒やす言葉は自分への救い
顔を隠して背中を丸め、なるべく目立たないように生きてきた加恋は、自身の持つ美しさという才能をうまく使えずにいた。幸せになるには多少の開き直りも必要だと語る蒼乃シュウさんは、｢自意識過剰でもいい、嫉妬されてもいい、孤立してもいい、と開き直ることも大事｣だと強く訴える。悪い家庭環境が影響したとはいえ、大人になってからは自分の幸せに自分で責任をもたなければいけないからだ。生まれ持った能力や才能を信じて伸ばす努力を怠っていると、いつまでも自分に自信が持てないのだという。
一話完結の連載には当初、｢自分に描けるかな…｣という不安もあったというが、ネタに困ることは全く無く、最後まで楽しく描ききることができた。店を訪れた客が抱える心の傷は加恋自身にも身に覚えがあり、客の心を癒やしてきた彼女の言葉は、本当は彼女自身が欲しい言葉だった。蒼乃シュウさんは、登場する10人の悩みは読者の悩みとも共通するものがあるとし、｢繰り返し読んでいただき、そのたびに加恋に何度も癒やされるような気持ちになってもらえるとうれしい｣と願いを込める。
客を癒やすことで自分も癒やされていたと気づいた加恋は、最後には自分を愛していると胸をはって言えるようになる。本作は『あの店のメンエス嬢は僕の心が読めるらしい』にタイトルを変更して電子書籍化されることが決定している。現実を生きる私たちの悩みにも、きっとよいヒントをくれるはずだ。
取材協力：蒼乃シュウ(@pinokodoaonoshu)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。