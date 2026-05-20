フリーアナウンサー垣花正（54）が20日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にMCとして出演し、忍び寄る夫婦の危機について語った。

番組では、今夏の全国高校野球選手権大会で、初の女性審判が誕生するニュースを紹介。これにかけて、「女性からアウトと言われたことがありますか？」と質問が飛んだ。

垣花は「昨日もだから奥さんに言われましたよ、飲んでいて、一緒に。“そろそろお前、本気で危機感を持てよ”って」」と打ち明けた。乱暴すぎる口調だが、盛っているわけではないようで、「その口調ですよ？“お前、ホントに私、いなくなるからね？急に”って」と続けた。垣花は07年に声優の西田裕美と結婚した。

はっきりとした理由は「分かりませんけど」としつつ、「完全な不信感を持ってるんです。僕に」と告白。タレント小原ブラスから「いなくなったらどうなるの？」と問われると、「問題ですね。何もかもできない」と答えた。垣花が妻に多くを任せきりだと踏んだ小原は、「だからダメなんだよ。だからいなくなろうとしているんだよ」と忠告した。

一方、タレント松田ゆう姫からは「何それ、いちゃつきの話？」と、のろけ話疑惑も指摘。「“何ダメ出し”なのか分からない」と首をかしげた。

垣花は「違う！違う！違う！」と否定し、「不信感を持っていて、“あまりに私に対する愛情とか優しさがなさすぎるから、そろそろもう終わりだよ”って」と、最後通告の内容を説明。小原は人の不幸は蜜の味といった様子で、「楽しみ〜！」と話していた。

しかしその後、番組内でまさかの展開が。「行ってらっしゃいのキスで寿命が延びる」という趣旨の企画で、VTR出演したのが、西田本人だった。垣花は知らされていなかったのか、VTRを見ながら両手で顔を押さえたり、突っ伏したりと落ち着かない様子だった。

垣花とのキスについて聞かれた西田は、「してないです。結婚は来年で20年になるので、さすがにもう新婚でもないので、最近は全くしていない」と断言。さらに「向こうはしたいんだと思う。スキを見せるとしようとしてくるので、かわしている。“行ってらっしゃい”と、すぐ送り出すようにしています」とも明かしていた。

西田は専門家から、6秒間のキスを勧められたが、「私の寿命が縮むかもしれない」と消極的だった。一方で、ハグやハイタッチでも、美肌効果やアンチエイジングに効果がある物質が分泌されるとの助言も。「美肌とアンチエイジングにはかなり…」と、興味を示していた。

VTRを見終えた垣花は苦笑いし、松田からは「涙目になってる。大丈夫？」と心配されていた。垣花は「昨日と、今日、ハイタッチしてきたんですよ」と告白。「よく分からないことをしているなと思ったら、これのつじつま合わせのためにやっていたんじゃないかという」と推測し、「うれしかった」と喜びを口にしていた。