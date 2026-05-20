2児の母・佐田真由美「映えるようなお弁当では無いけれど」野菜嫌いな娘弁当披露「栄養満点」「共感」の声
【モデルプレス＝2026/05/20】モデルの佐田真由美が5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘のための弁当を披露し、話題となっている。
【写真】48歳2児の母モデル「映えるようなお弁当では無いけれど」野菜嫌いな娘弁当
佐田は「野菜が大嫌いな娘のお弁当」と題し、写真を投稿。塩昆布の載ったご飯、ゆで卵、玉ねぎと肉の炒め物、枝豆が入った弁当箱と、苺の入ったケースの写真を公開した。
「映えるようなお弁当では無いけれど愛は沢山！」「何度も工夫して野菜を入れましたが基本食べないから食べれる野菜のみに変えました。お弁当に一生懸命入れなくても良いかな？と」とつづり、野菜嫌いの娘の弁当作りに試行錯誤した結果行き着いた弁当であることを明かしている。
この投稿には「栄養満点」「美味しそう」といった感想や「食べないものは仕方ない」「お互い無理しないのが一番」「共感」などの共感の声が寄せられている。
佐田は2008年10月1日、クリエイターの野村訓市氏と結婚。2009年4月6日に第1子女児、2010年11月4日に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】48歳2児の母モデル「映えるようなお弁当では無いけれど」野菜嫌いな娘弁当
◆佐田真由美、娘のための弁当披露
佐田は「野菜が大嫌いな娘のお弁当」と題し、写真を投稿。塩昆布の載ったご飯、ゆで卵、玉ねぎと肉の炒め物、枝豆が入った弁当箱と、苺の入ったケースの写真を公開した。
「映えるようなお弁当では無いけれど愛は沢山！」「何度も工夫して野菜を入れましたが基本食べないから食べれる野菜のみに変えました。お弁当に一生懸命入れなくても良いかな？と」とつづり、野菜嫌いの娘の弁当作りに試行錯誤した結果行き着いた弁当であることを明かしている。
◆佐田真由美の投稿に反響
この投稿には「栄養満点」「美味しそう」といった感想や「食べないものは仕方ない」「お互い無理しないのが一番」「共感」などの共感の声が寄せられている。
佐田は2008年10月1日、クリエイターの野村訓市氏と結婚。2009年4月6日に第1子女児、2010年11月4日に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
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