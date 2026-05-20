お笑いタレント劇団ひとり（49）が、19日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）にゲスト出演し、理想の晩年について語った。

「ここ1年くらいはね、凄い健康になりました」と近況を報告し、「禁煙しました」とも明かした。

きっかけは、老後の自分について考えたことだという。「ある日ふと気がついたのが、70代中盤ぐらいからの健康格差が凄いなと思って、年配の方は。一気に老けちゃう人もいれば、ずっと元気な人も（いる）」。体の痛みや病気に苦しむよりは、長く元気で過ごし、ある日突然お迎えが来ることが理想だとした。

「いわゆるPPK…ピンピンコロリって言うんですけど、病気しないで最期パタンと（死ぬ）。最後の最後まで人生を楽しめるっていう人になりたいんですよね」。しかし、健康寿命を保つのは至難の業で、「確率で言うとね、20人に1人だって。かなり厳しいんですけど」とも説明した。

そんな中、目標とする人がいるという。「高橋英樹さん、僕の今、憧れの人なんですけど。凄い、こう、元気。ケンカをやっても勝てなさそう」。現在82歳だが、高橋のはつらつとしたたたずまいに、ひとりは憧れを持っているという。

高橋とは、京都の霊能力者と会うロケで共演した。「この霊能力者の方が凄くて。手をかざすだけで、歴史が見えるみたいなことで。“あ、ここで新選組が刀を振り回している。ここに坂本龍馬が…”みたいな」。ところが、その人物が、高橋を見てまさかのリアクションを見せたという。「何でも分かっちゃう人が、高橋英樹さんの年齢を聞いて、めちゃくちゃびっくりしていた。“え〜っ！！82？見えない！”って」。スタジオは爆笑に包まれ、「くりぃむしちゅー」上田晋也は「何も見えてねえじゃねえか！」とツッコミを入れていた。