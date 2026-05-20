ココリコ遠藤の妻、前髪の異変で皮膚科受診「要は…」
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが18日、オフィシャルブログを更新。前髪が薄くなってきたという悩みを明かした。
2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など、日常の様子を発信している。
この日、まさみさんは「ついにきた」というタイトルでブログを更新。「40歳過ぎてから急に無くなってきたの。前髪」と切り出し「私、髪の毛の量、多いタイプだからあんまり 気にしなかったんだけど 最近、美容院に行く度に前髪増やしてもらっていたのにまた薄くなってきてるの」と悩みを告白。
思い切って皮膚科を受診したところ、「ホルモンの乱れが原因で 前髪、薄くなってるらしいって」と説明を受けたといい、「要は老化ってことね」とショックを受けた様子。
医師からは「更年期による影響を考慮した対策をした方がいいですよって言われて」といい「ストレスを溜めない」「シャンプーなどを変えてみる」などのアドバイスを受けたことを報告。「前よりも疲れやすくなったし肌にもシワ、シミ、たるみ いろんな悩み増えまくり やっぱり老いには勝てないね」と心境を吐露した。
最後に「でも子供たちはどんどんヤンチャになるし私も頑張らねば」と前向きな言葉でつづり、ブログを締めくくった。
2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など、日常の様子を発信している。
この日、まさみさんは「ついにきた」というタイトルでブログを更新。「40歳過ぎてから急に無くなってきたの。前髪」と切り出し「私、髪の毛の量、多いタイプだからあんまり 気にしなかったんだけど 最近、美容院に行く度に前髪増やしてもらっていたのにまた薄くなってきてるの」と悩みを告白。
医師からは「更年期による影響を考慮した対策をした方がいいですよって言われて」といい「ストレスを溜めない」「シャンプーなどを変えてみる」などのアドバイスを受けたことを報告。「前よりも疲れやすくなったし肌にもシワ、シミ、たるみ いろんな悩み増えまくり やっぱり老いには勝てないね」と心境を吐露した。
最後に「でも子供たちはどんどんヤンチャになるし私も頑張らねば」と前向きな言葉でつづり、ブログを締めくくった。