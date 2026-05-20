「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日正午現在でフジクラ<5803.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



２０日の東証プライム市場で、フジクラが大幅に５日続落。ＡＩデータセンター向けの光ファイバー・ケーブルや関連製品の需要拡大による成長期待が膨らみ、株価は急騰を演じてきた。しかし、１４日の後場に２７年３月期連結最終利益は前期比０．７％減の１５６０億円となる見通しを公表。市場予想に達しなかったことから同日の株価はストップ安と急落し、その後も下げ止まらない展開が続いている。特に、１９日には今後３カ年の中期経営計画を発表し、２９年３月期の連結営業利益３１５０億円（２７年３月期見通しは２１１０億円）などの目標を掲げたが、同計画に対しても、市場の期待には達していないとの見方が広がった。利益確定売りが膨らみ連日の大幅安となるなか、株価は当面の落ち着きどころを探る展開となっている。



出所：MINKABU PRESS