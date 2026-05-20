女優の吉岡里帆（33）が20日、自身のインスタグラムを更新。玉ネギヘア姿を披露し、映画出演を報告した。

「瀬々敬久監督、最新作。映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』大好きな黒柳徹子さんを演じさせて頂くことになりました！」と報告し、玉ネギヘア姿の写真をアップ。

「日本と世界を結んだ名曲、『SUKIYAKI』こと『上を向いて歩こう』の誕生秘話。素晴らしいチームで撮影することが出来ました！笑顔とパワーを贈る日本のギフトムービー、完成をお楽しみに 12月25日公開。よろしくお願いします」とアピールした。

この投稿にフォロワーらからは「そっくり」「ヤバい！凄い可愛いです」「コレは楽しみっす！」「めっちゃ似合ってます」「かわいくて、似合ってます」などの声が寄せられている。

吉岡は15年2月公開の「マンゴーと赤い車椅子」で映画デビュー。その後、同年下半期のNHK連続テレビ小説「あさが来た」で注目され、日清どん兵衛のCMなどで話題を呼び、日本テレビ「ゆとりですがなにか」、TBS「カルテット」など多数のドラマ、映画に出演している。

24年4月にインスタで所属していた事務所「A-team」の退所、「フラーム」への移籍を報告した。