「手足長いよー!!」市川團十郎、長男・勸玄の妖艶なポージングショットに「将来が楽しみ」の声
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が16日、自身のブログを更新。長男・堀越勸玄（市川新之助／13）のオフショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「手足長いよー!!」成長に期待する声続々！市川團十郎の長男・勸玄の妖艶なポージング
團十郎は「うける」と題してブログを投稿し、夜の屋外で長男がユニークなポーズを決める姿を公開。背後には日本列島が描かれたモニュメントがあり、階段に映った長い影も印象的な1枚となっていた。
團十郎は「なんか 影もいいね、笑」とコメントし、息子の自然体な姿を微笑ましく紹介した。インスタグラムも更新し、違うポージングをしたちゃめっ気あふれる長男の姿を披露している。
コメント欄には「手足長いよー!!」「癒しの王子」「将来が楽しみですね」「影も雰囲気ありますね」「勸玄君、しなやかな動きで影もいいですね」などの声が寄せられていた。
【写真】「手足長いよー!!」成長に期待する声続々！市川團十郎の長男・勸玄の妖艶なポージング
團十郎は「うける」と題してブログを投稿し、夜の屋外で長男がユニークなポーズを決める姿を公開。背後には日本列島が描かれたモニュメントがあり、階段に映った長い影も印象的な1枚となっていた。
團十郎は「なんか 影もいいね、笑」とコメントし、息子の自然体な姿を微笑ましく紹介した。インスタグラムも更新し、違うポージングをしたちゃめっ気あふれる長男の姿を披露している。
コメント欄には「手足長いよー!!」「癒しの王子」「将来が楽しみですね」「影も雰囲気ありますね」「勸玄君、しなやかな動きで影もいいですね」などの声が寄せられていた。