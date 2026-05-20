お笑いコンビ「ちゃんぴおんず」の日本一おもしろい大崎（36）が、19日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（後11・15）に出演。大人気芸人との意外な関係が判明した。

同番組では「お母さん言いたいことがあって東京に来ました」と題し、「たくろう」きむらバンド、「ニッポンの社長」ケツ、「ちゃんぴおんず」日本一おもしろい大崎の母が登場。芸人になった息子たちへの本音を激白した。

その中で、大崎の母・ノリコさんは過去4回の夫の浮気を暴露。ともに長崎から上京したという大崎の父がスタジオに現れると、田村は「4回浮気したっていうのが公になったんで、謹慎になりました」と地上派への“出禁”を言い渡すなどイジって笑わせた。

そして番組収録後、スタジオの隅で「すみません、お父さん」と声を掛けた番組MCの田村淳。これに大崎の父が「淳さんの奥さんのおじいちゃんって…」と切り出す様子が映し出された。

すると田村は「あっそうそう、なんで知ってるの！？えっ！親戚なの！？」と驚がく。大崎の父が、田村の妻の祖父と親戚関係にあることが判明したようで「じゃあ親戚じゃん！じゃあ、大崎は遠い親戚になるね」と伝えた。

しかし大崎は「なんでそれお父さん（収録中に）言わないの」とあ然。田村は「そう考えたら俺も恥ずかしいわ、なんか親戚が…」と、大崎父の“おイタ”にあきれていた。