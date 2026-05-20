AI音楽ピッチサービス「OTONAMI」正式ローンチ｜日本のインディーアーティストを海外キュレーターへ

日本の独立系アーティストを海外の音楽キュレーターへつなぐ、AIマッチング型音楽ピッチプラットフォーム「OTONAMI」が、2026年5月19日（火）に正式ローンチされた。

「OTONAMI」は、TYCompany合同会社が展開する音楽ピッチサービス。アーティストがSpotify、SoundCloud、YouTubeなどの楽曲URLを入力すると、AIが楽曲のジャンル、音響特徴、ムード、テンポを分析し、海外のプレイリスト編集者、音楽ブロガー、ラジオDJ、レーベルスカウトらとのマッチングを行う。

ローンチ時点では、Music Press Asia（シンガポール）、Tinnitist（カナダ）、PYAAR Agency（ポーランド）を含む、世界各国20名以上のキュレーターが参加。AIによる適合度スコアをもとに、楽曲に合ったキュレーターを推薦する。

また、日本語で書いた楽曲紹介をAIが自然な英語のピッチ文へ変換する機能も搭載。英語でのコミュニケーションに不安を抱えるアーティストでも、海外の音楽関係者に向けて楽曲の魅力を伝えやすい仕組みとなっている。

さらに、キュレーターに対してフィードバックの対価を支払うことで、アーティストは7日以内に実用的な返信を受け取ることができる。いわゆる再生数の水増しやインフルエンサー施策とは異なり、実在する音楽メディア運営者やプレイリスト編集者、ラジオDJによるフィードバックと掲載機会を提供する点も特徴だ。

近年、日本発アーティストの海外展開には大きな注目が集まっている。Creepy Nuts（クリーピーナッツ）の「Bling-Bang-Bang-Born」は、TVアニメ『マッシュル-MASHLE-』第2期オープニングテーマとして国内外で広がり、SNS上のダンス動画やショート動画を通じて海外リスナーにも浸透した。新しい学校のリーダーズも、88risingとの連携や海外フェス出演、ワールドツアーなどを通じて、日本語の楽曲と独自のパフォーマンスを海外に届けてきた。

アニメ、SNS、フェス、プレイリストといった複数の接点があることで、日本の音楽は以前よりも国境を越えやすくなっている。一方で、インディーアーティストにとっては、楽曲を世界に配信できても、海外メディアやプレイリスト編集者にどう見つけてもらうかという課題が残る。「OTONAMI」は、その“配信の先”にあるピッチやフィードバックの部分を支援するサービスとして、日本の音楽の海外展開を後押ししていく。

【サービス概要】

サービス名：OTONAMI 正式ローンチ日：2026年5月19日（火） 提供会社：TYCompany合同会社 サービスURL：https://otonami.io 主な機能：AIマッチング、AI英訳ピッチ、海外キュレーターによる有償フィードバック 参加キュレーター：Music Press Asia、Tinnitist、PYAAR Agencyほか、世界各国20名以上