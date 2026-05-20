【パペットスンスン】待望のBlu-ray＆DVD化！ 魅力的な特典も発表
フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』内で放送中のショートムービー『パペットスンスン』。ファン待望の Blu-ray＆DVDが７月15日（水）に発売されることが決定した。
『パペットスンスン』は、SNSの総フォロワー数が2026年5月現在で350万人を突破。昨年3月に発表された ”高校生が選ぶ『今一番好きなキャラクター』ランキング” （アイ・エヌ・ジー調べ）では第3位を獲得するなど、若者を中心に話題沸騰中。
そんなスンスンの日常を切り取ったショートムービー『パペットスンスン』は、スンスンとノンノンの秘密基地やキャベツ畑などを舞台とした全編オリジナルの完全新作。好奇心いっぱいのスンスンと仲間たちがくり広げる ”ふんわりパペットムービー” だ。
7月15日（水）に発売を迎えるBlu-ray＆DVDは、豪華版と通常版2形態で登場。
豪華版には、スマートフォンをかざすと期間限定で本パッケージ収録映像が視聴可能な「NFC キーホルダー」、秘密基地を背景にしたスンスン、ノンノン、ゾンゾンの「ジオラマアクリルスタンド」、「スリーブ付きポストカードセット」と、他では手に入らない貴重な豪華グッズが盛りだくさん。
通常版DVDには、ショートムービーのワンシーンを切り取った「フィルムシート2枚セット」入り。
豪華版・通常版共通の特典映像には「ショートムービー『パペットスンスン』TVCM＆PV」と、『2025 FNS 歌謡祭』（2025年12月3日放送）でフジテレビ社屋を巡りながら歌うスンスンが大きな話題となった「FNS 歌謡祭『とてと』」が収録される。
いつでもどこでも、テレビやお手元のスマートフォンなどでスンスンをお楽しみいただけるファン必見のアイテムをお見逃しなく。
＞＞＞通常版・豪華版の内容展開写真をチェック！（写真2点）
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
『パペットスンスン』は、SNSの総フォロワー数が2026年5月現在で350万人を突破。昨年3月に発表された ”高校生が選ぶ『今一番好きなキャラクター』ランキング” （アイ・エヌ・ジー調べ）では第3位を獲得するなど、若者を中心に話題沸騰中。
そんなスンスンの日常を切り取ったショートムービー『パペットスンスン』は、スンスンとノンノンの秘密基地やキャベツ畑などを舞台とした全編オリジナルの完全新作。好奇心いっぱいのスンスンと仲間たちがくり広げる ”ふんわりパペットムービー” だ。
豪華版には、スマートフォンをかざすと期間限定で本パッケージ収録映像が視聴可能な「NFC キーホルダー」、秘密基地を背景にしたスンスン、ノンノン、ゾンゾンの「ジオラマアクリルスタンド」、「スリーブ付きポストカードセット」と、他では手に入らない貴重な豪華グッズが盛りだくさん。
通常版DVDには、ショートムービーのワンシーンを切り取った「フィルムシート2枚セット」入り。
豪華版・通常版共通の特典映像には「ショートムービー『パペットスンスン』TVCM＆PV」と、『2025 FNS 歌謡祭』（2025年12月3日放送）でフジテレビ社屋を巡りながら歌うスンスンが大きな話題となった「FNS 歌謡祭『とてと』」が収録される。
いつでもどこでも、テレビやお手元のスマートフォンなどでスンスンをお楽しみいただけるファン必見のアイテムをお見逃しなく。
＞＞＞通常版・豪華版の内容展開写真をチェック！（写真2点）
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優