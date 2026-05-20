米国市場データ ＮＹダウは322ドル安と反落 （5月19日）
― ダウは322ドル安と反落、インフレ懸念による米長期金利上昇で売り優勢 ―
ＮＹダウ 49363.88 ( -322.24 )
Ｓ＆Ｐ500 7353.61 ( -49.44 )
ＮＡＳＤＡＱ 25870.71 ( -220.02 )
米10年債利回り 4.666 ( +0.076 )
ＮＹ(WTI)原油 104.15 ( -0.23 )
ＮＹ金 4511.2 ( -46.8 )
ＶＩＸ指数 18.06 ( +0.24 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 60670 ( -210 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 60685 ( -195 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49363.88 ( -322.24 )
Ｓ＆Ｐ500 7353.61 ( -49.44 )
ＮＡＳＤＡＱ 25870.71 ( -220.02 )
米10年債利回り 4.666 ( +0.076 )
ＮＹ(WTI)原油 104.15 ( -0.23 )
ＮＹ金 4511.2 ( -46.8 )
ＶＩＸ指数 18.06 ( +0.24 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 60670 ( -210 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 60685 ( -195 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース