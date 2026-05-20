― ダウは322ドル安と反落、インフレ懸念による米長期金利上昇で売り優勢 ―

ＮＹダウ 　　　49363.88 ( -322.24 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7353.61 ( -49.44 )
ＮＡＳＤＡＱ 　25870.71 ( -220.02 )
米10年債利回り　　4.666 ( +0.076 )

ＮＹ(WTI)原油　　104.15 ( -0.23 )
ＮＹ金 　　　　　4511.2 ( -46.8 )
ＶＩＸ指数　　　　18.06 ( +0.24 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　60670 ( -210 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　60685 ( -195 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース