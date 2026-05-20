ホワイトソックス傘下３Ａのシャーロット・ナイツは１９日（日本時間２０日）、オスバルド・ビド投手（３０）を自由契約にしたことを発表した。

２３年にパイレーツでメジャーデビューし、２４、２５年はアスレチックスでプレーした右腕。昨季終了後からブレーブス、レイズ、マーリンズ、エンゼルス、ヤンキースと開幕前ながら次々に移籍。開幕直前の移籍でブレーブスに加入し、今季の開幕はブレーブスで迎えて、開幕２戦目の３月２８日（同２９日）に勝利投手になった。

だが、１１、１５日（同１２、１６日）と２登板連続で３失点を喫すると、１６日（同１７日）にＤＦＡ（事実上の戦力外）となり、村上宗隆内野手（２６）もプレーするホワイトソックスに加わった。新天地にでも５試合にリリーフ登板したが、３試合で失点。５月８日（同９日）にＤＦＡとなり、９日（同１０日）からは傘下マイナー３Ａの所属となっていた。

メジャー通算６９登板で１１勝１３敗、防御率５・１７。今季は２チームで合計１１試合に登板し、２勝無敗、防御率６・２７だった。「シカゴスポーツネットワーク」のブルック・フレッチャー記者は自身の「Ｘ」（旧ツイッター）に「ホワイトソックスはオスバルド・ビドを日本でプレーする機会を得るために、自由契約にした」と投稿し、日本球界移籍の可能性があることを匂わせた。