【双子座】週間タロット占い《来週：2026年5月25日〜5月31日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月25日〜5月31日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月18日〜5月24日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では出せない本音があります』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
頼りになる人が周りにいなくて、自分の良さを発揮できないことがあるでしょう。けれどドライな対応をするより、信頼関係を築いている方が先々の未来に助かりそうです。仕事や公の場では頭の中で描いていることが実行に移せず、モヤモヤしてしまいそうです。誰のことも恨まずにいましょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
自分の想いを届けにくい状況にあります。自分だけで抱えている本音があるようです。追いかけるより追いかけられる縁を選ぶ方が、良い縁に繋がりやすいでしょう。シングルの方は、恋愛より友人との時間を大事にする人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が恋愛のことを自分からは頑張りたくない時です。
｜時期｜
5月26日 実力不足 ／ 5月29日 キャラクター設定を迷う
｜ラッキーアイテム｜
いちご
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞