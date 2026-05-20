「珍しい大乱調」今永昇太、首位攻防戦での8失点KOに指揮官も指摘も「普段のようなコマンドがなかった」

今永は無念の降板…ブルワーズ打線につかまった(C)Getty Images

ナ・リーグ中地区では、現地時間5月18日より、カブスとブルワーズによる首位攻防3連戦がスタート。本拠地でライバルを迎え撃つカブスは、初戦で今季好調の今永昇太が先発マウンドに立った。だが、5回途中までで8失点と大乱調。チームは3-9で敗れており、今永は今季4敗目を喫している。

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2回にクリスチャン・イエリチのソロ本塁打で1点を失った今永は、4回にも集中打を浴びるなどブルワーズ打線に打ち込まれる場面が続いた。長短打5本を浴びさらに4点を献上、続く5回にも1死後、四球と二塁打でランナーを溜めてしまい、続くジェーク・バウアーズに変化球を右翼スタンドまで運ばれた。ここで今永は交代が告げられ降板。3連戦初戦でチームの期待に応えられなかった。

カブスの地元メディア『CHICAGO SUN TIMES』が試合終了後、ゲーム内容をレポート。今季もプレーオフを争うであろう両球団の戦いぶりを振り返っている。

その中で同メディアは、ビジターチームの強さを称えており、「今季初対戦となったこの日は、9-3でブルワーズがライバルを圧倒。昨年10月、地区シリーズでカブスを敗退に追い込んだ際と同じように、先発のイマナガを徹底的に攻略した」などと伝えた。

また、日本人左腕のピッチングについては、前年の地区シリーズ第2戦でも4失点、2本塁打を浴びたなどと指摘するとともに、今回の試合結果として、「この日はさらに悪い内容だった」と評価。続けて、8失点、2本塁打を含む被安打9、4回1/3での降板という結果に、「2026年シーズンでは珍しい大乱調となった」と強調する。