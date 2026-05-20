将来的に5人に1人がなると言われている「認知症」。運や遺伝によってなると考える人も多いが、じつは意外な習慣によって、そのリスクを高めてしまうことがわかった。その影響は20代から始まっているとも言う。

その事実を紹介したのが、オックスフォード大学の研究員として世界的難病の治療法の発見に貢献し、現在は医師としても活躍する脳と糖の専門家である下村健寿氏の著書 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 だ。認知機能を崩壊させる「黒幕」の正体や、そのメカニズム、そして脳を守るための習慣を紹介した同書から、一部を抜粋・編集し紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「肉を食べると健康になる」と思っている人の落とし穴

「しっかりタンパク質をとろう」

「肉を食べて体力をつけよう」

健康のために、そう意識している人は多いだろう。

実際、肉は重要な栄養源だ。避けるべきものではない。

しかし、「どんな肉を、どう食べるか」によっては、逆にアルツハイマー病などの認知症発症リスクを高めてしまうことがある。

元オックスフォード大の医学研究者であり、医師としても活躍する「糖と脳」の専門家である下村健寿氏は、著書『糖毒脳』で、注意すべき食べ方についてこう指摘している。

問題は、どのような肉を、どのように食べるかにあります。なかでも、日本で人気の霜降り肉や、手軽に食べられる加工肉には、健康、とくにアルツハイマー病予防の観点から注意が必要です。

――『糖毒脳』より引用

霜降り肉は、脂肪が網の目のように入り込んだ肉のこと。

その脂まみれの特性は、残念ながら健康にはあまりよろしくないそうだ。

内臓脂肪が「炎症」と「インスリン抵抗性」につながる

なぜ霜降り肉が、認知症リスクを高めるのか。

下村氏は同書で、こう指摘している。

霜降り肉による過剰な脂質の摂取は内臓脂肪の蓄積を促し、全身の炎症や肝臓でのインスリン抵抗性を引き起こす危険性があるからです。

――『糖毒脳』より引用

人の体内では、血糖値が高まると、それを下げるためにインスリンが分泌される。

インスリン抵抗性とは、このインスリンの効きが悪くなる状態を指す。

この状態が続くと、インスリンの過剰分泌につながり、やがて分泌機能が弱まってしまう。

これが、脳にとって悪影響となる。

なぜならインスリンは、脳内で「学習」や「記憶」を司る脳神経細胞同士の情報伝達をスムーズにしたり、アルツハイマー病の原因となる「アミロイドβ」などによる攻撃から脳神経細胞を守る役割も果たしているからだ。

さらに気をつけたいのが「タレ」の問題

さらに問題なのが、「タレ」だ。

多くの人は、霜降り肉をそのまま食べるわけではない。タレをつけて食べる。

ここに、もうひとつの落とし穴がある。

焼肉のタレには、風味を良くするために大量の糖分が含まれていることが多いからです。

――『糖毒脳』より引用

糖の摂取は、まさに血糖値の変化に直結する。

糖の過剰摂取が続くと、血糖値をさげるためにインスリンが過剰に分泌され、やがてインスリンの効きが悪くなったり（インスリン抵抗性）、分泌機能が低下したりといった事態につながる。

インスリンが脳神経細胞を守っていることは、先ほど伝えたとおりだ。

よって、結果として糖の摂りすぎは認知症リスクを高めてしまうのだ。

とはいえ、肉そのものが悪いわけではない。

選び方と食べ方を少し変えるだけで、体への影響は大きく変わる。

アルツハイマー病予防のためには赤身の肉を楽しむことをおすすめします。たとえばステーキを食べるなら、赤身の肉を焼いて、焼肉のタレではなく、わさびや塩、胡椒といったシンプルな味付けで食べるのが理想的です。これなら肉の旨味を存分に味わいながら、余分な脂質や糖分を控えることができます。

――『糖毒脳』より引用

「体にいいつもりの食事」を、一度見直してみる必要があるのかもしれない。

（本稿は、 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 の内容を引用して作成した記事です）

下村健寿（しもむら・けんじゅ）

福島県立医科大学卒。同大副理事、医学部病態制御薬理医学講座主任教授。現役内科医でもある基礎医学研究者。日本糖尿病学会東北支部学術評議員。日本内科学会認定内科医。医学博士。群馬県前橋市出身。2004年、日本で働いていた大学医学部から、英国オックスフォード大学への就職を試み、執念の就職活動を実らせて成功。オックスフォード大学正式研究員として、世界を代表する生理学者フランセス・アッシュクロフト教授の薫陶を8年間受けた。その間、新生児糖尿病治療法の発見という世界的快挙に貢献。新生児糖尿病の最重症型であるDEND症候群の脳神経症状治療有効例を報告した論文は米国神経学会誌「Neurology」よりEditorial論文に選出された。貢献を認められて2006年と2010年にオックスフォード大学メリット賞を2度受賞。日本帰国後は、新生児糖尿病に加えて肥満・2型糖尿病などの生活習慣病について、インスリン分泌や脳機能の観点から研究している。