日経225先物：20日夜間取引終値＝310円安、6万570円
20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比310円安の6万570円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万550.59円に対しては19.41円高。出来高は1万1484枚だった。
TOPIX先物期近は3840ポイントと前日比21.5ポイント安、TOPIX現物終値比10.67ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60570 -310 11484
日経225mini 60565 -315 269165
TOPIX先物 3840 -21.5 17504
JPX日経400先物 34800 -200 604
グロース指数先物 810 -2 915
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3840ポイントと前日比21.5ポイント安、TOPIX現物終値比10.67ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60570 -310 11484
日経225mini 60565 -315 269165
TOPIX先物 3840 -21.5 17504
JPX日経400先物 34800 -200 604
グロース指数先物 810 -2 915
東証REIT指数先物 売買不成立
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