　20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比310円安の6万570円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万550.59円に対しては19.41円高。出来高は1万1484枚だった。

　TOPIX先物期近は3840ポイントと前日比21.5ポイント安、TOPIX現物終値比10.67ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 60570　　　　　-310　　　 11484
日経225mini 　　　　　　 60565　　　　　-315　　　269165
TOPIX先物 　　　　　　　　3840　　　　 -21.5　　　 17504
JPX日経400先物　　　　　 34800　　　　　-200　　　　 604
グロース指数先物　　　　　 810　　　　　　-2　　　　 915
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース