◆ファーム・リーグ 西地区 オリックス３―２広島（１９日・京セラドーム大阪）

オリックス・藤川敦也投手（１８）が、圧巻の「本拠地デビュー」を果たした。延岡学園から２５年のドラフト１位で入団した１５３キロ右腕は１９日、ファーム・リーグの広島戦で京セラＤ“初マウンド”。岸田監督ら１軍首脳陣が見守る「御前登板」で４回から２回を無安打無失点、プロ入り後最速の１５１キロをたたき出し「投げやすかったので、楽しかったです」とうなずいた。

先頭の佐藤啓には四球を与えたが、続くラミレスは直球で見逃し三振。１死一塁では１軍経験が豊富なファビアンのバットをスライダーでへし折り、左飛に仕留めた。「抑えられたのは、自信につながった」。５回１死からは西川を直球で空振り三振に封じるなど、２奪三振で６回から同２位・森陽にバトンを渡した。

本拠地の空気を肌で感じ、「先発としてやっていきたい」と決意新た。「まだまだ１軍レベルでもない。焦らず、ちゃんとフォームをつくってから」と着実なステップアップを誓った。（南部 俊太）