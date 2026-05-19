「ファーム・西地区、ソフトバンク１２−１阪神」（１９日、タマホームスタジアム筑後）

阪神はソフトバンクに投打で圧倒され、なすすべなく１２失点の大敗を喫した。

先発の早川太貴投手（２６）が４回１０安打９失点の大炎上。四球を与えては痛打を食らう展開が続いた。後を受けた松原快投手（２６）、小川一平投手（２８）もそれぞれ失点を喫した。

打線は初回、１番に起用された百崎蒼生内野手（２０）の右中間を破る三塁打から１点を先制したものの、その後は沈黙した。

試合後の平田勝男２軍監督（６６）の一問一答は、以下の通り。

◇ ◇

−先発・早川はソフトバンク打線に打ち込まれた。

「ベンチから見てても、ピッチングに対する気迫が全然感じられない。まだ松原や小川の方が打たれてもそういう気持ちが伝わるよ。早川に関しては、ただのフリーバッティングのピッチャーみたい、ベースカバーも行かないし。背番号３桁の時（育成契約）を思い出せって言いたくなる。ゼロ（のスタート）からじゃないよ。こんなんファームでも本当は投げられない（ような内容）。こんなピッチングされたんじゃ、野手も何も感じないと思うよ。淡々と（投げて打たれて）ね、自分のことを良いピッチャーだと思ってんのかって言いたい。こんなもんやで、実力。もう一回認識してもらいたいのは『ファームでもこのぐらい打たれるピッチャー』っていうことよ。コントロール甘い、スピードない、キレもない、ベースカバーも行かない、最悪やん」

−打線では、１番・百崎が初回に三塁打。

「後（の打席）がダメ。やっぱりチャンスのときに、低めのボールを振らされてるようじゃ、まだまだ甘いわね。そりゃ１打席目にポーンってね、三塁打を打ってるけど。あそこで見極めるとかつなぐとかね、そういうところはまだまだ力不足」

−力強い速球へのアプローチが打線全体の課題。

「それはもう１２対１のスコアを見たら、はっきりと差が出てるやん。柳町なんか良い見本になるでしょ？無理せずに、強引に行かずに。やっぱり相手の良いバッターを参考にしなきゃいかんよ」