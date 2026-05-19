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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

昼夜で温度差の大きい季節。上着の着脱も増えますが手に持つのって面倒ですよね。そんなプチストレスにオススメな「モンキーロック」がmachi-yaに登場しました。

いわゆるアドオンストラップで、ジャケットはもちろん工夫次第でいろんなアイテムをハンズフリーで持ち運べるというもの。

通勤やアウトドア、防災シーンまで幅広くカバーする設計になっているとのことなので、詳しくチェックしていきましょう。

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磁力でワンタッチ着脱

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「モンキーロック」の分かりやすい利用シーンがこちら。構造はシンプルですが、脱いだジャケットや上着、エコバッグなどをいつものバッグにサッとホールドできるのがポイント。

大きめのリングも備えているので、工夫すれば色んなアイテムをフックできそうですね。

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バックルには人気のFIDLOCKを搭載。近づければカチッとくっつき、外すのも片手で手軽にできるのがいいですね。

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ストラップ長の変更やリングの脱着も可能。普段使うバッグに合わせやすい仕様になっています。

耐荷重は50kg。たくさん買い物しても大丈夫

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バックル自体は手軽に外せるのに耐荷重は約50kgもあるのが特長。10kgを超えるウォーターサーバ用の水を入れても大丈夫。

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エコバッグ同士を連結してひとつのショルダーバッグのようにするなんて芸当も。

キャリーケースとも相性抜群

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普段遣いはもちろんですが「モンキーロック」は旅行用アイテムとしても活躍。ひとつあると荷物を運ぶ際に助かりますね。

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車のヘッドレストに装着すればブレーキで荷物が転がるのも防げますよ。

キャンプにも助かる蓄光仕様

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バックルは蓄光素材のため暗闇で視認しやすいのも機能のひとつ。事前に光を浴びている必要はありますが、アウトドアなどでも使いやすそうです。

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ちなみに30秒〜1分程度の光照射で1時間ほど光るので、蓄光性能は高そうですね。

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カラーはネオンイエロー・アーバンブラック・スノーホワイトの3色展開。黒が使いやすいのは間違いないですが、イエローや白を差し色にするのもいいですね。

気になった人はぜひ商品ページで詳細をチェックしてみてください。

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Source: machi-ya