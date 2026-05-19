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映画グッズの域を超えた“赤いバッグ”に、SNSでも注目が集まっている。



YouTubeチャンネル「OdysCINEMA」は、『プラダを着た悪魔2』の公開に合わせて登場した数量限定グッズ「ポップコーン付きレッドバッグケース」の開封レビュー動画を公開した。

動画では、早朝から劇場に並んで手に入れたという同アイテムを、外観、素材感、付属チャーム、実用性まで細かくチェックしている。



TOHOシネマズの告知によると、正式名称は「ザ・プライム・コレクション『プラダを着た悪魔2』ポップコーン付きレッドバッグケース」。価格は6,800円（税込）で、ポップコーンLサイズ付き。5月19日の劇場オープン時から、全国のTOHOシネマズ上映劇場で数量限定販売された商品だ。



動画の冒頭で紹介されるのは、鮮やかな赤が目を引くバッグ型のケース。遠目にはポップコーン容器というより、映画の世界から飛び出してきたファッションアイテムのようにも見える。レビューでは、硬めの樹脂製で型崩れしにくいこと、表面に細かな凹凸がありサラサラとした質感であることを確認。「汚れをさっと拭き取りやすそう」と、ポップコーン関連グッズとしての扱いやすさにも触れている。



一方で、TOHOシネマズの注意事項では「食品の直接投入はご遠慮ください」と案内されている。つまり、バッグの中にそのままポップコーンを入れるのではなく、袋入りのポップコーンを収納する使い方が前提となる。見た目は大胆なバッグ型だが、食品グッズとしての運用は日本仕様らしく慎重だ。



付属品として目を引くのが、ゴールドのハイヒールチャームと黒いタグ。動画ではこのチャーム部分もアップで紹介し、「別のバッグに付けても楽しめそう」とコメントしている。単なる容器ではなく、飾る・持つ・写真を撮るといった楽しみ方まで想定されたコレクターアイテムと言えそうだ。



ただし、実用的なバッグとして使えるかについては、レビュー内で率直に「外に持ち歩くバッグというより、部屋に飾るグッズ」「小物入れとして使うのが良さそう」と分析。容量はあるものの、ファッションバッグとして日常使いするというより、映画ファン向けのディスプレイグッズとしての満足度が高いようだ。



動画後半では、なぜ『プラダを着た悪魔2』のポップコーンケースが「赤いバッグ」なのかについても考察している。前作『プラダを着た悪魔』では、服やバッグ、靴といったファッションアイテムが、単なる小道具ではなく、キャラクターの変化や社会的な立場を表す“言語”として機能していた。今回のレッドバッグケースも、作品の世界観をそのまま手に取れるグッズとして設計されている点が魅力だ。



海外では、ハンドバッグ型ポップコーンバケットが「ホットなコレクターズアイテム」として注目され、日本でも発売前から話題に。実際、TOHOのオンラインストアでは同商品の在庫表示が「在庫がありません」となっており、注目度の高さがうかがえる。



映画館グッズは近年、単なる記念品から「SNSで見せたくなる体験」へと進化している。『プラダを着た悪魔2』のレッドバッグケースは、まさにその象徴的な存在だ。映画を観る前から世界観に入り込める、ファンにとっては見逃せないアイテムと言えるだろう。