子どもの成績を爆発的に上げる声かけ方法とは
AIライター自動執筆記事
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学習カウンセラーとして多くの保護者の悩みに寄り添ってきた勉強Dr.ノリこと高松範行氏が、YouTubeチャンネル「勉強Dr.ノリ先生」にて、「子どもの成績を爆発的に上げる声かけ方法」を公開した。指導歴25年、3000時間以上の保護者面談を行ってきた高松氏は、一生懸命勉強しているのに成績が伸び悩む子どもたちの原因を指摘し、家庭で実践できる具体的な声かけや、成績を爆発的に上げるための学習へのアプローチ方法について解説している。
高松氏はまず、子どもの学力に最も強く影響を及ぼすのは、遺伝や教育費用ではなく「親が作る家庭環境」であると定義する。その上で、日々の家庭での過ごし方として「ルーティン」の重要性を強調した。
高松氏はまず、「伸び悩んでいるというのは、勉強しているからこそ出てくる現象」と語り、その上で、成績が上がらない最大の原因として「正しい答えを求めることに執着しすぎている」点を挙げた。テストで点を取るために正解を出すことばかりを重視し、本質的な理解を疎かにしてしまうと、問題の難易度が上がった途端に歯が立たなくなると指摘する。
動画内では「受験で求められること」についても言及。受験で出題される算数や国語は、学校側が「各教科の正しい答えを出せる能力」を求めているのではなく、「本質をきちんと理解しているか」を問うているのだと語る。そのため、目先の点数や正解にこだわる勉強法では、いずれ限界が来ると警告した。
こうした状況を打破するために必要なのは、答えが出るまでの「プロセス」を大事にすることだという。高松氏は自身が塾で実践している声かけとして、「答えはどうでもいいから、答えに至ったプロセスを教えてよ」と子どもに問いかけていると明かす。
答えが間違っていても、そのプロセスが合っていれば考え方を肯定し、逆に答えが合っていても考え方が間違っていれば「なぜその計算をするのか」を考えさせるよう促している。
最後に、家庭で保護者が勉強を教えるのが難しい場合でも問題はないと断言。「勉強で必要なものは考える時間」であり、ゲームやスポーツなど日常のあらゆる場面で「なんで？」と考える習慣をつけることが、結果的に学力向上につながるとアドバイスした。
目先の点数に一喜一憂せず、子どもの思考力を育むサポートの大切さについて解説した。
高松氏はまず、子どもの学力に最も強く影響を及ぼすのは、遺伝や教育費用ではなく「親が作る家庭環境」であると定義する。その上で、日々の家庭での過ごし方として「ルーティン」の重要性を強調した。
高松氏はまず、「伸び悩んでいるというのは、勉強しているからこそ出てくる現象」と語り、その上で、成績が上がらない最大の原因として「正しい答えを求めることに執着しすぎている」点を挙げた。テストで点を取るために正解を出すことばかりを重視し、本質的な理解を疎かにしてしまうと、問題の難易度が上がった途端に歯が立たなくなると指摘する。
動画内では「受験で求められること」についても言及。受験で出題される算数や国語は、学校側が「各教科の正しい答えを出せる能力」を求めているのではなく、「本質をきちんと理解しているか」を問うているのだと語る。そのため、目先の点数や正解にこだわる勉強法では、いずれ限界が来ると警告した。
こうした状況を打破するために必要なのは、答えが出るまでの「プロセス」を大事にすることだという。高松氏は自身が塾で実践している声かけとして、「答えはどうでもいいから、答えに至ったプロセスを教えてよ」と子どもに問いかけていると明かす。
答えが間違っていても、そのプロセスが合っていれば考え方を肯定し、逆に答えが合っていても考え方が間違っていれば「なぜその計算をするのか」を考えさせるよう促している。
最後に、家庭で保護者が勉強を教えるのが難しい場合でも問題はないと断言。「勉強で必要なものは考える時間」であり、ゲームやスポーツなど日常のあらゆる場面で「なんで？」と考える習慣をつけることが、結果的に学力向上につながるとアドバイスした。
目先の点数に一喜一憂せず、子どもの思考力を育むサポートの大切さについて解説した。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
指導歴25年/学習塾経営16年