登録者数75万人を誇る美容系YouTuberによる夫への“仕打ち”が波紋を呼んでいる。更年期障害による苦しさが背景にあるとはいえ、聞く人によっては複雑な印象を残しそうだ。

「動画クリエイターでインフルエンサーのあいりさんです。彼女は現在49歳で『1分メイク』のショート動画が人気です。飾らないすっぴんからの変身ぶりなどが高評価を得ていますね」（芸能記者）

2025年1月放送の『あさイチ』（NHK総合）では、メイクやスキンケアへのこだわりについて解説。また2023年10月放送のドラマ『セクシー田中さん』（日本テレビ系）にもYouTuber役として出演した人気者だ。

そんな彼女が5月18日、アナウンサー・馬場典子がパーソナリティーを務めるラジオ番組『私 からだ 上手にやさしくつきあえる毎日を。』に出演した。

「そこであいりさんは、40歳でYouTubeを本格始動し、5年間の不妊治療を経て、2021年に45歳で第一子を出産したことを振り返っていました。

しかし産後まもなく更年期障害のイライラが夫に向かったそうです。『夫がサンドバッグみたいになっちゃって、ものすごい言葉の暴力を打ち付けるから細々（ほそほそ）になっちゃって、ヘヘヘヘ』と笑いながら、『夫が犠牲になってますね』と、語っていました」（同前）

誰しも直面しうる更年期障害だが、あいりの発言はさらに続いた。

「『ちょっと最近ねぇ、でもねぇ、（夫が）対抗してくるようになっちゃって、前は静かに打たれてたんですけど、いま向こうからもジャブから打たれるようになった』と話し、『これは私も変えていかなければ』と語っていました。これが夫に反撃されたからさすがに改心しようと思ったのか、それとも負けたくないという意味だったのか、掴みにくいニュアンスでしたね」（同前）

番組では、不妊治療についても語っている。

「『主人は自分では痛みを感じることができないから、少しでも共感していただけるように』と、その日受けた治療を話すだけではなく、病院を予約しても4時間待ちという苦労を『ついて来てもらって一緒に待ち時間を体験してもらっていた』と明かしていました。

これを“夫婦で苦労を分かち合おうとする姿勢”と受け取るか、夫にも、自分が受けるストレスを求める“圧”と感じるかで、印象は分かれそうです」（同前）

あいりの夫は10歳年下の一般男性。彼は初婚で、離婚経験のあるあいりに対しても「明るくて自分も元気になれる」と惹かれ結婚を決意したという。いずれにしても「笑顔は伝染する」をモットーにしてきた人気クリエイターの驚きの“素顔”をファンはどう思うのだろうか。