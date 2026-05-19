＜大相撲五月場所＞◇十日目◇19日◇東京・両国国技館

【映像】存在感が“ハンパない”男性著名人の姿

大相撲五月場所の十日目、白熱した取組が繰り広げられる中、中継カメラが溜まり席に鎮座する“存在感ハンパない”一人の男性著名人の姿を捉えた。白Tシャツにピンクのシャツというひと際目を引く装いと、鋭い眼光にネット上のファンから「めっちゃ目立つ」「視線が鋭い」など驚きの声が相次いだ。

前頭十一枚目・宇良（木瀬）が前頭八枚目・欧勝馬（鳴戸）を寄り切りで下し、勝ち越しに王手をかける7勝目（3敗）を挙げた一番でのこと。向正面の東花道寄りに位置する溜まり席で、時折腕組みをしながら“鋭い眼光”で土俵上を見つめる一人の男性の姿に注目が集まった。

その男性とは、ボクシング元WBAスーパーフェザー級スーパー王者で、11度の防衛を重ねた“KOダイナマイト”こと内山高志氏。両国国技館に足繁く通う姿が度々確認されている筋金入りの好角家として知られる人物だ。

客席から熱い視線を送っていた内山氏に対し、ネット上では「ピンクのシャツめっちゃ目立つ」「視線が鋭い」「お好きですね」「KOダイナマイト内山高志チャンピオンが相撲観に来てる」と大盛り上がり。

そんなレジェンドが見守る中、土俵上では立ち合い、両手を伸ばして距離を取ろうとした宇良だったが、欧勝馬に叩かれて一瞬バランスを崩す。それでも宇良はすぐさま体勢を立て直すと、左上手を引いて欧勝馬の懐へと潜り込み、そのまま一気に寄り切った。なお、敗れた欧勝馬は5敗目（5勝）を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）