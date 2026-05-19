小芝風花、友人女優との“デート”に反響 「楽しそう」「メッチャ美人」
女優の小芝風花が18日、インスタグラムを更新し、女優・柳生みゆとの“デート”ショットを公開した。
【写真】仲良しの小芝風花＆柳生みゆ
小芝は「みゆちゃんとデートした」と報告。「みゆちゃんと遊んでるとき、時計見るたびに驚く。時間経つの早すぎて 話し足りないからまたすぐ遊ぶーっっ」とつづり、仲の良さがうかがえるプライベートショットを披露した。
また、柳生も同日にインスタグラムを更新し、「風花とランチしてお買い物した日」と投稿している。
公開された写真には、顔を寄せ合いながらカメラに向かってポーズを決める2人の姿が収められている。
ファンからは「みゆちゃんと仲良し風花ちゃん、楽しそうで幸せ感伝わってきました〜」「2人とも可愛すぎるし仲良いの伝わる！！」「メッチャ美人なお二人さん」「2人ともめっちゃかわいいです」などの声が寄せられている。
引用：「小芝風花」インスタグラム（＠fuka_koshiba_official）、「柳生みゆ」インスタグラム（＠miyu_yagyu）
【写真】仲良しの小芝風花＆柳生みゆ
小芝は「みゆちゃんとデートした」と報告。「みゆちゃんと遊んでるとき、時計見るたびに驚く。時間経つの早すぎて 話し足りないからまたすぐ遊ぶーっっ」とつづり、仲の良さがうかがえるプライベートショットを披露した。
また、柳生も同日にインスタグラムを更新し、「風花とランチしてお買い物した日」と投稿している。
ファンからは「みゆちゃんと仲良し風花ちゃん、楽しそうで幸せ感伝わってきました〜」「2人とも可愛すぎるし仲良いの伝わる！！」「メッチャ美人なお二人さん」「2人ともめっちゃかわいいです」などの声が寄せられている。
引用：「小芝風花」インスタグラム（＠fuka_koshiba_official）、「柳生みゆ」インスタグラム（＠miyu_yagyu）