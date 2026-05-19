１９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３３０円５９銭（０・６７％）高の４万９５４８円９０銭だった。

４営業日ぶりに上昇した。全銘柄のうち、７割超にあたる２４２銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２６５円３６銭（０・４４％）安の６万５５０円５９銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連株が値下がりした影響で、読売３３３とは異なる値動きとなった。

内閣府が１９日発表した２０２６年１〜３月期の国内総生産（ＧＤＰ）の伸び率が堅調だったことで日本経済の底堅さが意識され、東証プライム銘柄の７割超が上昇した。一方、前日の米株式市場で半導体関連の銘柄が値下がりした流れから、東京市場でも半導体関連株の下落が目立った。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、サンリオの１０・０８％が最大だった。コナミグループ（９・１８％）、ベイカレント（８・２４％）と続いた。

下落率は、電線大手のフジクラ（１６・９５％）、古河電気工業（８・３７％）、デクセリアルズ（７・５２％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、２４・１６ポイント（０・６３％）高い３８５０・６７。