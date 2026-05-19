「デカ女」で話題の美女、天井に届く圧倒的スタイル 手足の長さにネット騒然
コスプレイヤーでタレント、2人組ユニット「めり〜ぽっぴん」のメンバー・米倉みゆが19日までにXを更新。ソロショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】「デカ女」話題の美女、話題沸騰“スタイル抜群”ラウンドガール姿など（7枚）
SNSを中心に人気を博している長身女性、通称“デカ女”。米倉は、一昨年6月にXで、圧倒的なスタイルが際立つ自身の写真に「身長184.3cmです」とネタで添え（公称は169cm）投稿し大バズり。
今回は「ここ、デカ女の聖地みたいになってる」とつづり、ラウンドガール衣装姿で天井に手をつく圧巻のショットを披露。眩しい笑顔でも魅せ、ファンからは「めっちゃ素敵」などの声が寄せられた。
引用：「米倉みゆ」Instagram（@yone__miyu630）、X（@0630_miyu_）
【写真】「デカ女」話題の美女、話題沸騰“スタイル抜群”ラウンドガール姿など（7枚）
SNSを中心に人気を博している長身女性、通称“デカ女”。米倉は、一昨年6月にXで、圧倒的なスタイルが際立つ自身の写真に「身長184.3cmです」とネタで添え（公称は169cm）投稿し大バズり。
今回は「ここ、デカ女の聖地みたいになってる」とつづり、ラウンドガール衣装姿で天井に手をつく圧巻のショットを披露。眩しい笑顔でも魅せ、ファンからは「めっちゃ素敵」などの声が寄せられた。
引用：「米倉みゆ」Instagram（@yone__miyu630）、X（@0630_miyu_）