１９日の東京株式市場は主力株に売りが優勢となり日経平均株価は朝高後に軟化、一時６万０２００円台まで下値を探る場面があった。



大引けの日経平均株価は前営業日比２６５円３６銭安の６万０５５０円５９銭と４日続落。プライム市場の売買高概算は２７億１９１２万株、売買代金概算は１０兆３８６４億円。値上がり銘柄数は１１１６、対して値下がり銘柄数は４３０、変わらずは２３銘柄だった。



きょうの東京市場は、朝方は日経平均が先物主導で上値を追ったが、その後は急速に値を崩す展開に。前日の米国株市場で半導体関連が大きく下落したことを受け、半導体製造装置の値がさ株を中心に売り込まれ、日経平均を押し下げた。前日に物色人気が集中し、ストップ高比例配分となったキオクシアが一転して下落に転じたことで投資マインドを冷やす格好となった。ただ、金利上昇を背景に銀行株などが買われ、ＴＯＰＩＸは４日ぶりに反発に転じている。半導体セクターに売りがかさんだものの、内需系の銘柄中心に買いが目立ち、業種別では３３業種中２７業種が上昇した。個別株も値上がり銘柄数が全体の７割以上を占めている。なお、売買代金は再び１０兆円台に乗せた。



個別では、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞や三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞などメガバンクが買われ、リクルートホールディングス＜6098＞も活況高。任天堂＜7974＞、サンリオ＜8136＞なども上昇した。ファーストリテイリング＜9983＞が高く、東京海上ホールディングス＜8766＞も値を飛ばした。ＦＩＧ＜4392＞が１本値で３日連続ストップ高を演じ、テスホールディングス＜5074＞も値幅制限いっぱいに買われた。ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ＜3415＞、ＫＬａｂ＜3656＞なども大幅高。



半面、断トツの売買代金をこなしたキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が朝高後に値を崩したほか、フジクラ＜5803＞、ソフトバンクグループ＜9984＞、古河電気工業＜5801＞などが大幅安。アドバンテスト＜6857＞、東京エレクトロン＜8035＞など半導体製造装置関連も軒並み安。リガク・ホールディングス＜２６８Ａ．Ｔ＞がストップ安となり、ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞、山一電機＜6941＞なども急落した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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