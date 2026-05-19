OKAMOTO’Sが、6月14日21時から放送開始となる「ABEMA」オリジナル婚活リアリティ―ショー『ガールオアレディ3』の主題歌に、新曲「That’s All I Wish」が起用されることを発表した。

「That’s All I Wish」は、14日間にわたる婚活を通して結婚、そして自らの人生に向き合う『ガールオアレディ3』の世界観と深く重なり合い、揺れ動く心情をより一層ドラマティックに彩る楽曲に仕上がっているという。OKAMOTO’Sの前作「Seasons」と「今ここで」に続いて、今作でもMONJOEがアレンジに携わった。また、Rec／Mixエンジニアには渡辺省二郎を起用しており、現在ハマ・オカモトが活動休止中のため、miidaのアベマコトをベースに迎えている。

『ガールオアレディ3』は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショーだ。

なお「That’s All I Wish」は、番組放送開始となる6月14日よりデジタルリリースされる。

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◾️オカモトショウ（Vo）コメント

1人きりでは掴めない幸せって、ほんとにあるの？相手の望む自分を演じても幸せにはなれない、でも自分を貫くだけなら1人でいればいい。ほんとに1人でいいの？

人生を誰と送るか、の選択は難しい。そして、自分と同じくらいの強い覚悟で向き合ってくれる人を探すのも難しい。

メンバーが休んでる今のバンドの状況も踏まえた自分にとって、リアルな番組にぴったりの歌詞が書けました。

休養中のハマに代わり、ベースには昔からの友人であるアベマコト君が力を貸してくれました！

この自信作を、番組サイドから嬉しいラブコールもあって、『ガールオアレディ3』の楽曲として書き下ろせて嬉しいです！

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◾️「That’s All I Wish」

2026年6月14日（日）配信リリース

発売元：Sony Music Labels Inc.

※「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』主題歌

◾️＜OKAMOTO’S HALL TOUR 2026「90’S TOKYO BOYS IN HALL“Future Eve”」＞ 2026年

8月15日（土）東京・LINE CUBE SHIBUYA 開場 17:15／開演 18:00

8月21日（金）愛知・名古屋文理大学文化フォーラム 大ホール 開場 18:00／開演18:30

8月22日（土）大阪・NHK大阪ホール 開場 17:15／開演18:00 チケット代：￥6,600（税込）

一般発売中：https://www.sma.co.jp/okamotos_ticket/

※席種＝全席指定

※3歳以上、チケット必要

企画・制作：Sony Music Artists Inc.

◾️＜OKAMOTO’S OK,BUDOKAN＞ 公演日：2027年3月12日（金）

会場：日本武道館

公演時間：開場 17:30／開演 18:30

チケット代：￥8,800（税込）

※席種＝全席指定

※3歳以上、チケット必要

企画・制作：Sony Music Artists Inc. チケット先行受付中：5月1日（金）正午〜5月23日（土）23:59まで

https://www.sma.co.jp/okbudokan/